https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934832276.html
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.03.2024
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении
Истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) нанес удар по опорному пункту и живой силе... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T05:03
2024-03-22T05:03
2024-03-22T14:21
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) нанес удар по опорному пункту и живой силе противника на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны. "Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по опорному пункту и живой силе противника на Южнодонецком направлении", — говорится в заявлении. Отмечается, что бомбардировка была выполнена фугасными авиабомбами с УМПК. За счёт этого удары удалось точно нанести, не входя в зону поражения ПВО противника. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета", - уточнили в министерстве. Военное ведомство также опубликовало видеоролик, где показана подготовка самолета к вылету, полет и нанесение удара, а также возвращение на аэродром. Хорошо виден сброс бомб.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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Работа бомбардировщика Су-34 на Южнодонецком направлении
Работа бомбардировщика Су-34 на Южнодонецком направлении
2024-03-22T05:03
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россия, су-34, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-34, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении
МО: Су-34 с помощью авиабомб нанес удар по ВСУ на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) нанес удар по опорному пункту и живой силе противника на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны
.
"Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по опорному пункту и живой силе противника на Южнодонецком направлении", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что бомбардировка была выполнена фугасными авиабомбами с УМПК. За счёт этого удары удалось точно нанести, не входя в зону поражения ПВО противника.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета", - уточнили в министерстве.
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Военное ведомство также опубликовало видеоролик, где показана подготовка самолета к вылету, полет и нанесение удара, а также возвращение на аэродром. Хорошо виден сброс бомб.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине