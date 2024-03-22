Рейтинг@Mail.ru
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 22.03.2024 (обновлено: 14:21 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934832276.html
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.03.2024
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении
Истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) нанес удар по опорному пункту и живой силе... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T05:03
2024-03-22T14:21
специальная военная операция на украине
россия
су-34
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934847277_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fd410db04824066028258339d7176de2.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) нанес удар по опорному пункту и живой силе противника на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны. "Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по опорному пункту и живой силе противника на Южнодонецком направлении", — говорится в заявлении. Отмечается, что бомбардировка была выполнена фугасными авиабомбами с УМПК. За счёт этого удары удалось точно нанести, не входя в зону поражения ПВО противника. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета", - уточнили в министерстве. Военное ведомство также опубликовало видеоролик, где показана подготовка самолета к вылету, полет и нанесение удара, а также возвращение на аэродром. Хорошо виден сброс бомб.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа бомбардировщика Су-34 на Южнодонецком направлении
Работа бомбардировщика Су-34 на Южнодонецком направлении
2024-03-22T05:03
true
PT2M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934847277_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b1b1a97612d1765a8ff7846d4779b32e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, су-34, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Су-34, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: Су-34 с помощью авиабомб нанес удар по ВСУ на Южнодонецком направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) нанес удар по опорному пункту и живой силе противника на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны.
"Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по опорному пункту и живой силе противника на Южнодонецком направлении", — говорится в заявлении.
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Украине предложено капитулировать
14 марта, 16:18
Отмечается, что бомбардировка была выполнена фугасными авиабомбами с УМПК. За счёт этого удары удалось точно нанести, не входя в зону поражения ПВО противника.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета", - уточнили в министерстве.
Военнослужащие отдельной инженерной бригады Центрального военного округа (ЦВО) в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины
12 марта, 08:00
Военное ведомство также опубликовало видеоролик, где показана подготовка самолета к вылету, полет и нанесение удара, а также возвращение на аэродром. Хорошо виден сброс бомб.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСу-34БезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала