https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934832276.html

Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении

Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.03.2024

Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении

Истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) нанес удар по опорному пункту и живой силе... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T05:03

2024-03-22T05:03

2024-03-22T14:21

специальная военная операция на украине

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су-34

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) нанес удар по опорному пункту и живой силе противника на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны. "Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по опорному пункту и живой силе противника на Южнодонецком направлении", — говорится в заявлении. Отмечается, что бомбардировка была выполнена фугасными авиабомбами с УМПК. За счёт этого удары удалось точно нанести, не входя в зону поражения ПВО противника. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета", - уточнили в министерстве. Военное ведомство также опубликовало видеоролик, где показана подготовка самолета к вылету, полет и нанесение удара, а также возвращение на аэродром. Хорошо виден сброс бомб.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Работа бомбардировщика Су-34 на Южнодонецком направлении Работа бомбардировщика Су-34 на Южнодонецком направлении 2024-03-22T05:03 true PT2M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, су-34, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф