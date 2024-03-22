https://ria.ru/20240322/sanktsii-1934822456.html

На саммите ЕС решили усилить борьбу с обходом антироссийских санкций

На саммите ЕС решили усилить борьбу с обходом антироссийских санкций - РИА Новости, 22.03.2024

На саммите ЕС решили усилить борьбу с обходом антироссийских санкций

Лидеры ЕС призвали усилить борьбу с обходом антироссийских санкций, а также подготовить новые ограничения против Белоруссии, КНДР и Ирана, говорится в документе РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T00:18

2024-03-22T00:18

2024-03-22T00:18

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иран

евросоюз

евросовет

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Лидеры ЕС призвали усилить борьбу с обходом антироссийских санкций, а также подготовить новые ограничения против Белоруссии, КНДР и Ирана, говорится в документе по итогам встречи в верхах. "Евросовет приветствует принятие 13-го пакета санкций против России. Он призывает к дальнейшим шагам... в том числе путем усиления санкций. Евросовет просит Совет ЕС и Еврокомиссию улучшить обмен информацией и взаимодействие с третьими странами, закрыть все лазейки как внутри союза, так и за его пределами. Это включает в себя предотвращение обхода санкций через третьи страны и обеспечение их соблюдения", - указывается в документе. Лидеры также подчеркнули, что предлагают Еврокомиссии и главе евродипломатии "вести подготовительную работу по дальнейшим санкциям против Белоруссии, Северной Кореи и Ирана". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240321/vybor-1934569775.html

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в мире, россия, белоруссия, иран, евросоюз, евросовет, еврокомиссия, санкции в отношении россии