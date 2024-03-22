На саммите ЕС решили усилить борьбу с обходом антироссийских санкций
Лидеры Евросоюза призвали усилить борьбу с обходом антироссийских санкций
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Лидеры ЕС призвали усилить борьбу с обходом антироссийских санкций, а также подготовить новые ограничения против Белоруссии, КНДР и Ирана, говорится в документе по итогам встречи в верхах.
"Евросовет приветствует принятие 13-го пакета санкций против России. Он призывает к дальнейшим шагам... в том числе путем усиления санкций. Евросовет просит Совет ЕС и Еврокомиссию улучшить обмен информацией и взаимодействие с третьими странами, закрыть все лазейки как внутри союза, так и за его пределами. Это включает в себя предотвращение обхода санкций через третьи страны и обеспечение их соблюдения", - указывается в документе.
Лидеры также подчеркнули, что предлагают Еврокомиссии и главе евродипломатии "вести подготовительную работу по дальнейшим санкциям против Белоруссии, Северной Кореи и Ирана".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.