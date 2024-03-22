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В Роскачестве рассказали, какой алкоголь использовать для коктейлей - РИА Новости, 22.03.2024
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06:09 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/roskachestvo-1934835999.html
В Роскачестве рассказали, какой алкоголь использовать для коктейлей
В Роскачестве рассказали, какой алкоголь использовать для коктейлей - РИА Новости, 22.03.2024
В Роскачестве рассказали, какой алкоголь использовать для коктейлей
Выдержанный и коллекционный алкоголь не следует использовать для приготовления коктейлей, все особенности вкуса таких спиртных напитков не смогут раскрыться... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T06:09
2024-03-22T06:09
общество
роскачество
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Выдержанный и коллекционный алкоголь не следует использовать для приготовления коктейлей, все особенности вкуса таких спиртных напитков не смогут раскрыться из-за добавок и льда, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Эксперты... не рекомендуют использовать в коктейлях дорогие коньяки с длительной выдержкой в бочках, коллекционное вино и шампанское. Выдержанные напитки обладают тонкими нюансами вкуса и аромата, которые не раскроются в коктейле на фоне льда и других добавок. Более того, коктейль, сделанный на дорогом коллекционном шампанском, может показаться менее ярким и свежим, чем тот же микс на основе молодого игристого вина с ярким фруктовым вкусом", - сообщили там. Директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева отметила, что качество коктейля зависит от качества всех его компонентов, и хоть ликеры, настойки и газированные напитки с яркой ароматикой могут частично скрывать недостатки алкогольных напитков, использованных в миксе, на вкусе это все равно скажется. "К примеру, если вино окислилось или обладает неприятным оттенком - "пробковым тоном" в аромате и вкусе, похожим на размокший картон, - оставлять его "на коктейль" не стоит. Лучше постараться вернуть бутылку продавцу", - привела пример Латышева. Среди правил для домашнего бара в Роскачестве назвали: сочетание контрастных вкусов - например, сладковатого игристого вина и апельсинового ликера с горчинкой, а также взбалтывание и смешивание с помощью соломинки, барной ложки или шейкера. Кроме того, эксперты советуют не повышать градус и дозу алкоголя в напитке. Вместе с тем не стоит забывать и о том, что порция коктейля, в большинстве случаев, будет калорийней бокала сухого вина того же объема.
https://ria.ru/20240309/vino-1931988966.html
https://ria.ru/20240303/pchelovody-1930531290.html
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общество, роскачество, россия
Общество, Роскачество, Россия
В Роскачестве рассказали, какой алкоголь использовать для коктейлей

Роскачество: выдержанный алкоголь не следует использовать для коктейлей

CC BY 2.0 / Krista / sofitel daiquiriКоктейль "Дайкири"
Коктейль Дайкири - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
CC BY 2.0 / Krista / sofitel daiquiri
Коктейль "Дайкири". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Выдержанный и коллекционный алкоголь не следует использовать для приготовления коктейлей, все особенности вкуса таких спиртных напитков не смогут раскрыться из-за добавок и льда, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Эксперты... не рекомендуют использовать в коктейлях дорогие коньяки с длительной выдержкой в бочках, коллекционное вино и шампанское. Выдержанные напитки обладают тонкими нюансами вкуса и аромата, которые не раскроются в коктейле на фоне льда и других добавок. Более того, коктейль, сделанный на дорогом коллекционном шампанском, может показаться менее ярким и свежим, чем тот же микс на основе молодого игристого вина с ярким фруктовым вкусом", - сообщили там.
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Директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева отметила, что качество коктейля зависит от качества всех его компонентов, и хоть ликеры, настойки и газированные напитки с яркой ароматикой могут частично скрывать недостатки алкогольных напитков, использованных в миксе, на вкусе это все равно скажется.
"К примеру, если вино окислилось или обладает неприятным оттенком - "пробковым тоном" в аромате и вкусе, похожим на размокший картон, - оставлять его "на коктейль" не стоит. Лучше постараться вернуть бутылку продавцу", - привела пример Латышева.
Среди правил для домашнего бара в Роскачестве назвали: сочетание контрастных вкусов - например, сладковатого игристого вина и апельсинового ликера с горчинкой, а также взбалтывание и смешивание с помощью соломинки, барной ложки или шейкера. Кроме того, эксперты советуют не повышать градус и дозу алкоголя в напитке. Вместе с тем не стоит забывать и о том, что порция коктейля, в большинстве случаев, будет калорийней бокала сухого вина того же объема.
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