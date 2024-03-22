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Офис Зеленского призвал Запад в кратчайшие сроки поставить средства ПВО - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:59 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/pvo-1934869512.html
Офис Зеленского призвал Запад в кратчайшие сроки поставить средства ПВО
Офис Зеленского призвал Запад в кратчайшие сроки поставить средства ПВО - РИА Новости, 22.03.2024
Офис Зеленского призвал Запад в кратчайшие сроки поставить средства ПВО
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале призвал Запад обеспечить безопасность Украины, предоставив средства ПВО в сжатые сроки. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T10:59
2024-03-22T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
андрей ермак
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале призвал Запад обеспечить безопасность Украины, предоставив средства ПВО в сжатые сроки. Ранее в пятницу минэнерго Украины заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время. &quot;Нам нужно больше ПВО и ПРО (противоракетной обороны. — Ред.), и в кратчайшие сроки. Мир не должен просто наблюдать&quot;, - написал Ермак.Как сообщал ранее украинский энергохолдинг ДТЭК, ряд ТЭС Украины в пятницу подверглись ударам, серьезно повреждено оборудование станций. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом и в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, андрей ермак, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Андрей Ермак, НАТО
Офис Зеленского призвал Запад в кратчайшие сроки поставить средства ПВО

Ермак: Украине нужно больше систем ПВО и ПРО, и в кратчайшие сроки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале призвал Запад обеспечить безопасность Украины, предоставив средства ПВО в сжатые сроки.
Ранее в пятницу минэнерго Украины заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время.
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"Нам нужно больше ПВО и ПРО (противоракетной обороны. — Ред.), и в кратчайшие сроки. Мир не должен просто наблюдать", - написал Ермак.

Как сообщал ранее украинский энергохолдинг ДТЭК, ряд ТЭС Украины в пятницу подверглись ударам, серьезно повреждено оборудование станций. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом и в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныАндрей ЕрмакНАТО
 
 
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