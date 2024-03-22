Офис Зеленского призвал Запад в кратчайшие сроки поставить средства ПВО
Ермак: Украине нужно больше систем ПВО и ПРО, и в кратчайшие сроки
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале призвал Запад обеспечить безопасность Украины, предоставив средства ПВО в сжатые сроки.
Ранее в пятницу минэнерго Украины заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время.
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"Нам нужно больше ПВО и ПРО (противоракетной обороны. — Ред.), и в кратчайшие сроки. Мир не должен просто наблюдать", - написал Ермак.
Как сообщал ранее украинский энергохолдинг ДТЭК, ряд ТЭС Украины в пятницу подверглись ударам, серьезно повреждено оборудование станций. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Львовской областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом и в Одессе, Кривом Роге, Кировограде, Хмельницком, Днепропетровске, Сумской, Днепропетровской, Полтавской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.