https://ria.ru/20240322/predpriyatiya-1934931039.html
В новых регионах запустили 160 предприятий за полтора года
В новых регионах запустили 160 предприятий за полтора года - РИА Новости, 22.03.2024
В новых регионах запустили 160 предприятий за полтора года
Уже 160 предприятий запущено в четырех новых регионах России за последние полтора года, в текущем году планируется запустить еще 37 предприятий, сообщил... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:50
2024-03-22T14:50
2024-03-22T14:50
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар — РИА Новости. Уже 160 предприятий запущено в четырех новых регионах России за последние полтора года, в текущем году планируется запустить еще 37 предприятий, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных. В пятницу в Ростове-на-Дону проходит форум "Интеграция 2024: Перспективы развития новых территорий". "Первое - запуск предприятий. Здесь мы 160 предприятий запустили на сегодняшний день", - сказал он, уточнив, что речь идет об итогах за последние полтора года в четырех новых регионах РФ. В основном это те предприятия, которые перестали работать по причине военных действий, добавил Беспрозванных. В результате было создано более 11,5 тысячи рабочих мест. В текущем году, по его данным, планируется запустить еще 37 предприятий.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В новых регионах запустили 160 предприятий за полтора года
Минпромторг: 160 предприятий запустили в новых российских регионах за 1,5 года
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар — РИА Новости. Уже 160 предприятий запущено в четырех новых регионах России за последние полтора года, в текущем году планируется запустить еще 37 предприятий, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.
В пятницу в Ростове-на-Дону
проходит форум "Интеграция 2024: Перспективы развития новых территорий".
"Первое - запуск предприятий. Здесь мы 160 предприятий запустили на сегодняшний день", - сказал он, уточнив, что речь идет об итогах за последние полтора года в четырех новых регионах РФ. В основном это те предприятия, которые перестали работать по причине военных действий, добавил Беспрозванных.
В результате было создано более 11,5 тысячи рабочих мест. В текущем году, по его данным, планируется запустить еще 37 предприятий.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой