https://ria.ru/20240322/predpriyatiya-1934931039.html

В новых регионах запустили 160 предприятий за полтора года

В новых регионах запустили 160 предприятий за полтора года - РИА Новости, 22.03.2024

В новых регионах запустили 160 предприятий за полтора года

Уже 160 предприятий запущено в четырех новых регионах России за последние полтора года, в текущем году планируется запустить еще 37 предприятий, сообщил... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:50

2024-03-22T14:50

2024-03-22T14:50

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар — РИА Новости. Уже 160 предприятий запущено в четырех новых регионах России за последние полтора года, в текущем году планируется запустить еще 37 предприятий, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных. В пятницу в Ростове-на-Дону проходит форум "Интеграция 2024: Перспективы развития новых территорий". "Первое - запуск предприятий. Здесь мы 160 предприятий запустили на сегодняшний день", - сказал он, уточнив, что речь идет об итогах за последние полтора года в четырех новых регионах РФ. В основном это те предприятия, которые перестали работать по причине военных действий, добавил Беспрозванных. В результате было создано более 11,5 тысячи рабочих мест. В текущем году, по его данным, планируется запустить еще 37 предприятий.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)