https://ria.ru/20240322/pozitsii-1934837452.html

"Любой ценой". На Украине испугались отчаянной тактики ВСУ

"Любой ценой". На Украине испугались отчаянной тактики ВСУ - РИА Новости, 22.03.2024

"Любой ценой". На Украине испугались отчаянной тактики ВСУ

ВСУ вынуждены бросать силы на удержание даже самых уязвимых позиций, чтобы сохранить видимость успешной обороны, пишет украинское издание "Страна". РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T06:56

2024-03-22T06:56

2024-03-22T06:56

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. ВСУ вынуждены бросать силы на удержание даже самых уязвимых позиций, чтобы сохранить видимость успешной обороны, пишет украинское издание "Страна"."После падения Авдеевки и последующего отступления еще из ряда населенных пунктов <...> вопрос удержания позиций любой ценой с политической точки зрения стал крайне важным. Задача – показать, что обвала фронта не произошло", — говорится в статье.Отмечается, что ВСУ приходится задействовать резервы для изматывающей борьбы за не слишком важные и сложные для обороны точки на карте. По мнению журналистов, такая тактика имела бы смысл, если бы украинский второй эшелон был больше российского. Однако сообщения о нарастающем дефиците личного состава в ВСУ заставляют их усомниться в целесообразности отчаянной обороны. "Стратегия изматывания <...> может сработать не в пользу Украины", — добавили в материале.В среду министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240320/plennye-1934532720.html

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в мире, украина, авдеевка, россия, вооруженные силы украины