https://ria.ru/20240322/pozitsii-1934837452.html
"Любой ценой". На Украине испугались отчаянной тактики ВСУ
"Любой ценой". На Украине испугались отчаянной тактики ВСУ - РИА Новости, 22.03.2024
"Любой ценой". На Украине испугались отчаянной тактики ВСУ
ВСУ вынуждены бросать силы на удержание даже самых уязвимых позиций, чтобы сохранить видимость успешной обороны, пишет украинское издание "Страна". РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T06:56
2024-03-22T06:56
2024-03-22T06:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
авдеевка
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_210:398:2858:1888_1920x0_80_0_0_392de07814c849731b0c1f63a973cff8.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. ВСУ вынуждены бросать силы на удержание даже самых уязвимых позиций, чтобы сохранить видимость успешной обороны, пишет украинское издание "Страна"."После падения Авдеевки и последующего отступления еще из ряда населенных пунктов <...> вопрос удержания позиций любой ценой с политической точки зрения стал крайне важным. Задача – показать, что обвала фронта не произошло", — говорится в статье.Отмечается, что ВСУ приходится задействовать резервы для изматывающей борьбы за не слишком важные и сложные для обороны точки на карте. По мнению журналистов, такая тактика имела бы смысл, если бы украинский второй эшелон был больше российского. Однако сообщения о нарастающем дефиците личного состава в ВСУ заставляют их усомниться в целесообразности отчаянной обороны. "Стратегия изматывания <...> может сработать не в пользу Украины", — добавили в материале.В среду министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240320/plennye-1934532720.html
https://ria.ru/20240321/proryv-1934592219.html
украина
авдеевка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_a7ac664c7839058cd5630369a7c0461c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, авдеевка, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Авдеевка, Россия, Вооруженные силы Украины
"Любой ценой". На Украине испугались отчаянной тактики ВСУ
Страна.ua: ВСУ вынуждены оборонять даже самые уязвимые позиции