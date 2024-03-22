https://ria.ru/20240322/pozhar-1935080537.html

К тушению пожара в "Крокусе" привлекли 320 человек и 130 единиц техники

К тушению пожара в "Крокусе" привлекли 320 человек и 130 единиц техники - РИА Новости, 22.03.2024

К тушению пожара в "Крокусе" привлекли 320 человек и 130 единиц техники

МЧС России сообщило, что наращивает группировку на тушении пожара в "Крокусе", сейчас к тушению привлечено более 320 человек и свыше 130 единиц техники, три... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:41

2024-03-22T22:41

2024-03-22T22:50

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. МЧС России сообщило, что наращивает группировку на тушении пожара в "Крокусе", сейчас к тушению привлечено более 320 человек и свыше 130 единиц техники, три вертолета сбрасывают воду на горящее здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."МЧС России наращивает группировку, задействованную в тушении пожара в "Крокусе". В настоящее время к тушению привлечено более 320 человек и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами на горящее здание осуществляются сбросы воды", - говорится в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в "Крокусе" продолжается. Кадры из Красногорска Пожар в "Крокусе" продолжается. Кадры из Красногорска 2024-03-22T22:41 true PT0M19S

Кровля в районе сцены "Крокуса" начала рушиться кровля пожар 2024-03-22T22:41 true PT0M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия