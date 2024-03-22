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"Укргидроэнерго" сообщило о пожаре на ДнепроГЭС после взрывов - РИА Новости, 22.03.2024
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09:02 22.03.2024 (обновлено: 13:05 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/pozhar-1934846515.html
"Укргидроэнерго" сообщило о пожаре на ДнепроГЭС после взрывов
"Укргидроэнерго" сообщило о пожаре на ДнепроГЭС после взрывов - РИА Новости, 22.03.2024
"Укргидроэнерго" сообщило о пожаре на ДнепроГЭС после взрывов
Украинская компания "Укргидроэнерго" сообщает в Telegram-канале, что зафиксирован удар по Днепровской ГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:02
2024-03-22T13:05
специальная военная операция на украине
запорожье
украина
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украинская компания "Укргидроэнерго" сообщает в Telegram-канале, что зафиксирован удар по Днепровской ГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, аварийные службы работают над ликвидацией пожара."Сегодня ранним утром российские ракеты снова в очередной раз атаковали многочисленные объекты по Украине, в том числе и энергетики. К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье", - говорится в сообщении "Укргидроэнерго".Отмечается, что пожар на станции продолжается. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики. При этом, как заверили в компании, угрозы прорыва нет, ситуация на дамбе контролируемая.В свою очередь украинское издание Liga.net сообщает, что движение транспорта по плотине Днепровской ГЭС перекрыто после взрыва на станции. "Патрульная полиция Запорожской области заявила, что движение осуществляется через арочный мост острова Хортица", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу минэнерго Украины назвало атаку по энергосистеме "самой масштабной" за последнее время. Как сообщали ранее украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франсковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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запорожье, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Украина, В мире
"Укргидроэнерго" сообщило о пожаре на ДнепроГЭС после взрывов

"Укргидроэнерго": на ДнепроГЭС начался пожар после взрывов

© Фото : соцсетиПожар после удара по ДнепроГЭС
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : соцсети
Пожар после удара по ДнепроГЭС
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украинская компания "Укргидроэнерго" сообщает в Telegram-канале, что зафиксирован удар по Днепровской ГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, аварийные службы работают над ликвидацией пожара.
"Сегодня ранним утром российские ракеты снова в очередной раз атаковали многочисленные объекты по Украине, в том числе и энергетики. К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье", - говорится в сообщении "Укргидроэнерго".
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Отмечается, что пожар на станции продолжается. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики. При этом, как заверили в компании, угрозы прорыва нет, ситуация на дамбе контролируемая.
В свою очередь украинское издание Liga.net сообщает, что движение транспорта по плотине Днепровской ГЭС перекрыто после взрыва на станции. "Патрульная полиция Запорожской области заявила, что движение осуществляется через арочный мост острова Хортица", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу минэнерго Украины назвало атаку по энергосистеме "самой масштабной" за последнее время. Как сообщали ранее украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франсковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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