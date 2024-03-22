https://ria.ru/20240322/pozhar-1934826497.html
При пожаре в жилом доме в Саратове пострадали три человека
При пожаре в жилом доме в Саратове пострадали три человека - РИА Новости, 22.03.2024
При пожаре в жилом доме в Саратове пострадали три человека
Три человека пострадали при пожаре в пятиэтажном доме в центре Саратова, где горела кровля, из них одного госпитализировали, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T01:20
2024-03-22T01:20
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САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Три человека пострадали при пожаре в пятиэтажном доме в центре Саратова, где горела кровля, из них одного госпитализировали, сообщается на сайте регионального главка МЧС. Ранее в главке сообщили, что в 0.20 пятницы (23.20 мск четверга) поступило сообщение о возгорании кровли жилого пятиэтажного дома по адресу: Саратов, улица Челюскинцев, 175. Пожарные выехали по повышенному второму номеру вызова, проводилась эвакуация жителей, спасены 16 человек. В 1.33 (0.33 мск) пожар локализовали, а в 1.46 (0.46 мск) ликвидировали открытое горение. Информация о площади возгорания уточнялась. "За медицинской помощью обратились три человека, госпитализирован один человек", - говорится в сообщении. В пресс-службе главка уточнили РИА Новости, что госпитализирована женщина с отравлением продуктами горения. По данным сайта Фонда развития территорий, двухподъездный пятиэтажный дом 175 по улице Челюскинцев в Саратове был построен в 1958 году, в нем проживает 151 человек. Общая площадь дома составляет 2593,6 квадратных метра, из них жилые помещения - 2107,5 квадратных метра. Дом кирпичный с железобетонными перекрытиями. Информации о выполненных или планируемых работах на кровле этого дома в рамках капитального ремонта нет.
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Происшествия, Саратов, Россия, Саратовская область
При пожаре в жилом доме в Саратове пострадали три человека
МЧС: при пожаре в пятиэтажке в центре Саратова пострадали три человека
САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Три человека пострадали при пожаре в пятиэтажном доме в центре Саратова, где горела кровля, из них одного госпитализировали, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Ранее в главке сообщили, что в 0.20 пятницы (23.20 мск четверга) поступило сообщение о возгорании кровли жилого пятиэтажного дома по адресу: Саратов, улица Челюскинцев, 175. Пожарные выехали по повышенному второму номеру вызова, проводилась эвакуация жителей, спасены 16 человек. В 1.33 (0.33 мск) пожар локализовали, а в 1.46 (0.46 мск) ликвидировали открытое горение. Информация о площади возгорания уточнялась.
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"За медицинской помощью обратились три человека, госпитализирован один человек", - говорится в сообщении.
В пресс-службе главка уточнили РИА Новости, что госпитализирована женщина с отравлением продуктами горения.
По данным сайта Фонда развития территорий, двухподъездный пятиэтажный дом 175 по улице Челюскинцев в Саратове был построен в 1958 году, в нем проживает 151 человек. Общая площадь дома составляет 2593,6 квадратных метра, из них жилые помещения - 2107,5 квадратных метра. Дом кирпичный с железобетонными перекрытиями. Информации о выполненных или планируемых работах на кровле этого дома в рамках капитального ремонта нет.
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