https://ria.ru/20240322/pozhar-1934826497.html

При пожаре в жилом доме в Саратове пострадали три человека

При пожаре в жилом доме в Саратове пострадали три человека - РИА Новости, 22.03.2024

При пожаре в жилом доме в Саратове пострадали три человека

Три человека пострадали при пожаре в пятиэтажном доме в центре Саратова, где горела кровля, из них одного госпитализировали, сообщается на сайте регионального... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T01:20

2024-03-22T01:20

2024-03-22T10:46

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Три человека пострадали при пожаре в пятиэтажном доме в центре Саратова, где горела кровля, из них одного госпитализировали, сообщается на сайте регионального главка МЧС. Ранее в главке сообщили, что в 0.20 пятницы (23.20 мск четверга) поступило сообщение о возгорании кровли жилого пятиэтажного дома по адресу: Саратов, улица Челюскинцев, 175. Пожарные выехали по повышенному второму номеру вызова, проводилась эвакуация жителей, спасены 16 человек. В 1.33 (0.33 мск) пожар локализовали, а в 1.46 (0.46 мск) ликвидировали открытое горение. Информация о площади возгорания уточнялась. "За медицинской помощью обратились три человека, госпитализирован один человек", - говорится в сообщении. В пресс-службе главка уточнили РИА Новости, что госпитализирована женщина с отравлением продуктами горения. По данным сайта Фонда развития территорий, двухподъездный пятиэтажный дом 175 по улице Челюскинцев в Саратове был построен в 1958 году, в нем проживает 151 человек. Общая площадь дома составляет 2593,6 квадратных метра, из них жилые помещения - 2107,5 квадратных метра. Дом кирпичный с железобетонными перекрытиями. Информации о выполненных или планируемых работах на кровле этого дома в рамках капитального ремонта нет.

https://ria.ru/20240321/pozhar-1934817206.html

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

саратов

россия

саратовская область

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происшествия, саратов, россия, саратовская область