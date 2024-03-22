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В центре Саратова ликвидировали открытое горение в жилом доме
В центре Саратова ликвидировали открытое горение в жилом доме - РИА Новости, 22.03.2024
В центре Саратова ликвидировали открытое горение в жилом доме
Открытое горение в пятиэтажном доме в центре Саратова, где воспламенилась кровля, ликвидировано, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T00:59
2024-03-22T00:59
2024-03-22T11:03
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САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Открытое горение в пятиэтажном доме в центре Саратова, где воспламенилась кровля, ликвидировано, сообщили в региональном главке МЧС. Ранее в главке сообщили, что в 0.20 пятницы (23.20 мск четверга) поступило сообщение о возгорании кровли жилого пятиэтажного дома по адресу: Саратов, улица Челюскинцев, 175. Пожарные выехали по повышенному второму номеру вызова, проводилась эвакуация жителей, спасены 16 человек. В 1.33 (0.33 мск) пожар локализовали. По данным ведомства, пострадавших нет. Информация о площади возгорания уточнялась. "В 1.46 (0.46 мск) ликвидация открытого горения", - сказали журналистам в пресс-службе главка. По данным сайта Фонда развития территорий, двухподъездный пятиэтажный дом 175 по улице Челюскинцев в Саратове был построен в 1958 году, в нем проживает 151 человек. Общая площадь дома составляет 2593,6 квадратных метра, из них жилые помещения - 2107,5 квадратных метра. Дом кирпичный с железобетонными перекрытиями. Информации о выполненных или планируемых работах на кровле этого дома в рамках капитального ремонта нет.
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происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, россия
Происшествия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Саратовская область, Россия
В центре Саратова ликвидировали открытое горение в жилом доме
МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажном доме в Саратове
САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Открытое горение в пятиэтажном доме в центре Саратова, где воспламенилась кровля, ликвидировано, сообщили в региональном главке МЧС.
Ранее в главке сообщили, что в 0.20 пятницы (23.20 мск четверга) поступило сообщение о возгорании кровли жилого пятиэтажного дома по адресу: Саратов, улица Челюскинцев, 175. Пожарные выехали по повышенному второму номеру вызова, проводилась эвакуация жителей, спасены 16 человек. В 1.33 (0.33 мск) пожар локализовали. По данным ведомства, пострадавших нет. Информация о площади возгорания уточнялась.
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"В 1.46 (0.46 мск) ликвидация открытого горения", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
По данным сайта Фонда развития территорий, двухподъездный пятиэтажный дом 175 по улице Челюскинцев в Саратове был построен в 1958 году, в нем проживает 151 человек. Общая площадь дома составляет 2593,6 квадратных метра, из них жилые помещения - 2107,5 квадратных метра. Дом кирпичный с железобетонными перекрытиями. Информации о выполненных или планируемых работах на кровле этого дома в рамках капитального ремонта нет.
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