https://ria.ru/20240322/pozhar-1934824415.html

В Саратове локализовали пожар на кровле пятиэтажки

В Саратове локализовали пожар на кровле пятиэтажки - РИА Новости, 22.03.2024

В Саратове локализовали пожар на кровле пятиэтажки

Пожар на кровле пятиэтажного дома в центре Саратова, где спасены 16 человек, локализован, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T00:53

2024-03-22T00:53

2024-03-22T10:50

происшествия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратовская область

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САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Пожар на кровле пятиэтажного дома в центре Саратова, где спасены 16 человек, локализован, никто не пострадал, сообщили в региональном главке МЧС. Ранее в главке сообщили, что в 0.20 пятницы (23.20 мск четверга) поступило сообщение о возгорании кровли жилого пятиэтажного дома по адресу: Саратов, улица Челюскинцев, 175. Пожарные выехали по повышенному второму номеру вызова, проводилась эвакуация жителей, спасены 16 человек. Информация о площади возгорания уточнялась. "В 1.33 (0.33 мск) пожар локализован. Пострадавших нет", - сказали журналистам в пресс-службе главка. По данным сайта Фонда развития территорий, двухподъездный пятиэтажный дом 175 по улице Челюскинцев в Саратове был построен в 1958 году, в нем проживает 151 человек. Общая площадь дома составляет 2593,6 квадратных метра, из них жилые помещения - 2107,5 квадратных метра. Дом кирпичный с железобетонными перекрытиями. Информации о выполненных или планируемых работах на кровле этого дома в рамках капитального ремонта нет.

https://ria.ru/20240321/pozhar-1934817206.html

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

саратов

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происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область