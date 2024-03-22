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В центре Саратова загорелась кровля пятиэтажного дома
В центре Саратова загорелась кровля пятиэтажного дома - РИА Новости, 22.03.2024
В центре Саратова загорелась кровля пятиэтажного дома
Кровля пятиэтажного дома горит в центре Саратова, проводится эвакуация жителей, спасены 16 человек, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T00:14
2024-03-22T00:14
2024-03-22T00:30
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САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Кровля пятиэтажного дома горит в центре Саратова, проводится эвакуация жителей, спасены 16 человек, сообщили в региональном главке МЧС."Двадцать второго марта в 0.20 (23.20 мск четверга) поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме по адресу: Саратов, улица Челюскинцев, 175. Горит кровля дома. На месте работают подразделения по повышенному второму номеру", - сказали журналистам в пресс-службе главка.Идет эвакуация жителей, спасено 16 человек.В ведомстве отметили, что на месте работают 10 пожарных расчетов, информация о площади возгорания уточняется.По данным сайта Фонда развития территорий, двухподъездный пятиэтажный дом 175 по улице Челюскинцев в Саратов был построен в 1958 году, в нем живет 151 человек. Общая площадь дома составляет 2593,6 квадратных метра, из них жилые помещения - 2107,5 квадратных метра. Дом кирпичный с железобетонными перекрытиями. Информации о выполненных или планируемых работах на кровле этого дома в рамках капитального ремонта нет.
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происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, саратовская область
Происшествия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Саратовская область
В центре Саратова загорелась кровля пятиэтажного дома
ГУМЧС: в центре Саратова загорелась кровля пятиэтажного дома, идет эвакуация
САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Кровля пятиэтажного дома горит в центре Саратова, проводится эвакуация жителей, спасены 16 человек, сообщили в региональном главке МЧС.
"Двадцать второго марта в 0.20 (23.20 мск четверга) поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме по адресу: Саратов, улица Челюскинцев, 175. Горит кровля дома. На месте работают подразделения по повышенному второму номеру", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
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Идет эвакуация жителей, спасено 16 человек.
В ведомстве отметили, что на месте работают 10 пожарных расчетов, информация о площади возгорания уточняется.
По данным сайта Фонда развития территорий, двухподъездный пятиэтажный дом 175 по улице Челюскинцев в Саратов был построен в 1958 году, в нем живет 151 человек. Общая площадь дома составляет 2593,6 квадратных метра, из них жилые помещения - 2107,5 квадратных метра. Дом кирпичный с железобетонными перекрытиями. Информации о выполненных или планируемых работах на кровле этого дома в рамках капитального ремонта нет.
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