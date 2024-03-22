https://ria.ru/20240322/pozhar-1934822077.html

В центре Саратова загорелась кровля пятиэтажного дома

В центре Саратова загорелась кровля пятиэтажного дома - РИА Новости, 22.03.2024

В центре Саратова загорелась кровля пятиэтажного дома

Кровля пятиэтажного дома горит в центре Саратова, проводится эвакуация жителей, спасены 16 человек, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T00:14

2024-03-22T00:14

2024-03-22T00:30

происшествия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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саратовская область

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САРАТОВ, 22 мар - РИА Новости. Кровля пятиэтажного дома горит в центре Саратова, проводится эвакуация жителей, спасены 16 человек, сообщили в региональном главке МЧС."Двадцать второго марта в 0.20 (23.20 мск четверга) поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме по адресу: Саратов, улица Челюскинцев, 175. Горит кровля дома. На месте работают подразделения по повышенному второму номеру", - сказали журналистам в пресс-службе главка.Идет эвакуация жителей, спасено 16 человек.В ведомстве отметили, что на месте работают 10 пожарных расчетов, информация о площади возгорания уточняется.По данным сайта Фонда развития территорий, двухподъездный пятиэтажный дом 175 по улице Челюскинцев в Саратов был построен в 1958 году, в нем живет 151 человек. Общая площадь дома составляет 2593,6 квадратных метра, из них жилые помещения - 2107,5 квадратных метра. Дом кирпичный с железобетонными перекрытиями. Информации о выполненных или планируемых работах на кровле этого дома в рамках капитального ремонта нет.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

https://ria.ru/20240321/pozhar-1934817206.html

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происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, саратовская область