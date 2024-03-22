https://ria.ru/20240322/porsche-1934945525.html

Брянская таможня конфисковала автомобиль Porsche из Монако за долги

Брянская таможня конфисковала автомобиль Porsche из Монако за долги - РИА Новости, 22.03.2024

Брянская таможня конфисковала автомобиль Porsche из Монако за долги

Сотрудники Брянской таможни конфисковали за неуплату таможенных платежей автомобиль Porsche стоимостью 6 миллионов рублей, ввезенный россиянином из Монако,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:54

2024-03-22T14:54

2024-03-22T14:54

происшествия

монако

россия

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Сотрудники Брянской таможни конфисковали за неуплату таможенных платежей автомобиль Porsche стоимостью 6 миллионов рублей, ввезенный россиянином из Монако, сообщили в пресс-службе ведомства. "Брянские таможенники передали в доход государства автомобиль Porsche Macan 2020 года выпуска, изъятый у владельца за неуплату таможенных платежей. Дорогостоящий автомобиль был ввезен из Королевства Монако гражданином России летом 2021 года через пункт пропуска Троебортное", – говорится в релизе. Отмечается, что когда срок временного ввоза иномарки истек, владелец не вывез ее и не оплатил таможенные платежи. По данным таможни, стоимость автомобиля составляет 6 миллионов рублей. "Сумма задолженности по таможенным платежам и пеням составила почти 3 миллиона рублей. Это крупный размер неуплаты. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей – ред.)", – пояснил заместитель начальника Брянской таможни Сергей Шульгин, которого цитирует пресс-служба. Суд признал владельца Porsche виновным и назначил штраф в 100 тысяч рублей. Заплатить таможенные платежи он не смог, поэтому дорогостоящий автомобиль был обращен в собственность государства и передан таможенниками в Росимущество.

https://ria.ru/20240312/tamozhnya-1932553719.html

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происшествия, монако, россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)