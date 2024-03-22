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Брянская таможня конфисковала автомобиль Porsche из Монако за долги
Брянская таможня конфисковала автомобиль Porsche из Монако за долги - РИА Новости, 22.03.2024
Брянская таможня конфисковала автомобиль Porsche из Монако за долги
Сотрудники Брянской таможни конфисковали за неуплату таможенных платежей автомобиль Porsche стоимостью 6 миллионов рублей, ввезенный россиянином из Монако,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:54
2024-03-22T14:54
2024-03-22T14:54
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монако
россия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Сотрудники Брянской таможни конфисковали за неуплату таможенных платежей автомобиль Porsche стоимостью 6 миллионов рублей, ввезенный россиянином из Монако, сообщили в пресс-службе ведомства. "Брянские таможенники передали в доход государства автомобиль Porsche Macan 2020 года выпуска, изъятый у владельца за неуплату таможенных платежей. Дорогостоящий автомобиль был ввезен из Королевства Монако гражданином России летом 2021 года через пункт пропуска Троебортное", – говорится в релизе. Отмечается, что когда срок временного ввоза иномарки истек, владелец не вывез ее и не оплатил таможенные платежи. По данным таможни, стоимость автомобиля составляет 6 миллионов рублей. "Сумма задолженности по таможенным платежам и пеням составила почти 3 миллиона рублей. Это крупный размер неуплаты. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей – ред.)", – пояснил заместитель начальника Брянской таможни Сергей Шульгин, которого цитирует пресс-служба. Суд признал владельца Porsche виновным и назначил штраф в 100 тысяч рублей. Заплатить таможенные платежи он не смог, поэтому дорогостоящий автомобиль был обращен в собственность государства и передан таможенниками в Росимущество.
https://ria.ru/20240312/tamozhnya-1932553719.html
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происшествия, монако, россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Монако, Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Брянская таможня конфисковала автомобиль Porsche из Монако за долги
Брянская таможня конфисковала автомобиль Porsche за 6 млн руб из Монако за долги