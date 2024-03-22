https://ria.ru/20240322/pokazy-1935043422.html

Театр кукол ЛНР устроит показы в Ростове

Театр кукол ЛНР устроит показы в Ростове - РИА Новости, 22.03.2024

Театр кукол ЛНР устроит показы в Ростове

Театр кукол ЛНР устроит показы в Ростовском государственном театре кукол, сообщила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T20:55

2024-03-22T20:55

2024-03-22T20:55

ростовская область

россия

ростовская область

луганская народная республика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар — РИА Новости. Театр кукол ЛНР устроит показы в Ростовском государственном театре кукол, сообщила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева. По ее словам, у Ростовской области сложились давние связи с творческими коллективами из новых регионов РФ. Речь идет о Мариупольском республиканском академическом драматическом театре, Донецком республиканском молодежном театре, Донецком театре кукол, Горловском театре кукол, Донецкой и Луганской филармониях. "Серьезной поддержкой коллективов стала возможность их включения во Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры Российской Федерации, который реализует Росконцерт. В 2023 году в рамках проекта "Большие гастроли" Ростовскую область посетили четыре театра из новых регионов, прошли десять показов спектаклей. Безусловно, мы продолжим это сотрудничество. Так, на площадке Ростовского государственного театра кукол уже запланированы показы Театра кукол ЛНР", - сказала министр журналистам. Она добавила, что учреждения культуры новых регионов принимают активное участие в донских театральных фестивалях. В 2023 году в Новошахтинском драматическом театре состоялся VII Международный театральный фестиваль "Поговорим о любви". Свои постановки представили театральные коллективы из десяти российских субъектов, в том числе два театра из ДНР. Ансамбль песни и танца "Легенда", созданный на базе Луганской областной филармонии в 2002 году, в 2014 году переехал в Ростов-на-Дону, а в 2022 году стал коллективом Ростовской государственной филармонии. "Легенда" завоевала популярность и признание у ростовского зрителя благодаря высокому исполнительскому мастерству артистов, живому вокальному исполнению, хореографии и богатому репертуару. Ансамбль не теряет связи с Луганском, обменивается нотным и методическим материалом. В планах - организация обменных гастролей с Луганской филармонией.

https://ria.ru/20240312/ploschadki-1932598186.html

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, ростовская область, луганская народная республика