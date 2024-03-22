https://ria.ru/20240322/podlodka-1934833193.html

Подлодка "Волхов" выполнила пуск "Калибра" по полигону в Хабаровском крае

Подлодка "Волхов" выполнила пуск "Калибра" по полигону в Хабаровском крае - РИА Новости, 22.03.2024

Подлодка "Волхов" выполнила пуск "Калибра" по полигону в Хабаровском крае

Подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели, сообщили в отделе информационного обеспечения... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T05:14

2024-03-22T05:14

2024-03-22T10:37

безопасность

хабаровский край

японское море

тихоокеанский флот вмф россии

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели, сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ. "Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Волхов" Тихоокеанского флота в Японском море в соответствии с планом боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса "Калибр", - говорится в сообщении. Отмечается, что ракетная стрельба выполнялась по береговой цели на тактическом поле Сюркум в Хабаровском Крае, имитирующей огневую позицию условного противника. Перед пуском субмарина скрытно заняла назначенный для стрельбы район. Дальность стрельбы превысила тысячу километров. Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации, уточнили на флоте.

https://ria.ru/20240319/podlodki-1934133643.html

хабаровский край

японское море

россия

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безопасность, хабаровский край, японское море, тихоокеанский флот вмф россии, россия