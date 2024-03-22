Рейтинг@Mail.ru
Подлодка "Волхов" выполнила пуск "Калибра" по полигону в Хабаровском крае - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 22.03.2024 (обновлено: 10:37 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/podlodka-1934833193.html
Подлодка "Волхов" выполнила пуск "Калибра" по полигону в Хабаровском крае
Подлодка "Волхов" выполнила пуск "Калибра" по полигону в Хабаровском крае - РИА Новости, 22.03.2024
Подлодка "Волхов" выполнила пуск "Калибра" по полигону в Хабаровском крае
Подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели, сообщили в отделе информационного обеспечения... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T05:14
2024-03-22T10:37
безопасность
хабаровский край
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934863776_0:64:725:472_1920x0_80_0_0_b635130323a51aa2708eb39d535f44ef.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели, сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ. "Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Волхов" Тихоокеанского флота в Японском море в соответствии с планом боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса "Калибр", - говорится в сообщении. Отмечается, что ракетная стрельба выполнялась по береговой цели на тактическом поле Сюркум в Хабаровском Крае, имитирующей огневую позицию условного противника. Перед пуском субмарина скрытно заняла назначенный для стрельбы район. Дальность стрельбы превысила тысячу километров. Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации, уточнили на флоте.
https://ria.ru/20240319/podlodki-1934133643.html
хабаровский край
японское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934863776_84:0:713:472_1920x0_80_0_0_2d69fac260de2123dd939ffba8948912.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, хабаровский край, японское море, тихоокеанский флот вмф россии, россия
Безопасность, Хабаровский край, Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Россия
Подлодка "Волхов" выполнила пуск "Калибра" по полигону в Хабаровском крае

Подлодка "Волхов" выполнила пуск "Калибра" на тысячу километров по полигону

© Минобороны РоссииПодводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели. 22 марта 2024
Подводная лодка Волхов Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты Калибр по береговой цели. 22 марта 2024
© Минобороны России
Подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели. 22 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели, сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ.
"Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Волхов" Тихоокеанского флота в Японском море в соответствии с планом боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса "Калибр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ракетная стрельба выполнялась по береговой цели на тактическом поле Сюркум в Хабаровском Крае, имитирующей огневую позицию условного противника. Перед пуском субмарина скрытно заняла назначенный для стрельбы район. Дальность стрельбы превысила тысячу километров.
Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации, уточнили на флоте.
Церемония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера Князь Пожарский проекта Борей-А на заводе Севмаш в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Подводный флот в 2024 году усилят сразу четырьмя субмаринами
19 марта, 02:15
 
БезопасностьХабаровский крайЯпонское мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала