https://ria.ru/20240322/podlodka-1934833193.html
Подлодка "Волхов" выполнила пуск "Калибра" по полигону в Хабаровском крае
Подлодка "Волхов" выполнила пуск "Калибра" по полигону в Хабаровском крае - РИА Новости, 22.03.2024
Подлодка "Волхов" выполнила пуск "Калибра" по полигону в Хабаровском крае
Подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели, сообщили в отделе информационного обеспечения... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T05:14
2024-03-22T05:14
2024-03-22T10:37
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели, сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ. "Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Волхов" Тихоокеанского флота в Японском море в соответствии с планом боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса "Калибр", - говорится в сообщении. Отмечается, что ракетная стрельба выполнялась по береговой цели на тактическом поле Сюркум в Хабаровском Крае, имитирующей огневую позицию условного противника. Перед пуском субмарина скрытно заняла назначенный для стрельбы район. Дальность стрельбы превысила тысячу километров. Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации, уточнили на флоте.
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безопасность, хабаровский край, японское море, тихоокеанский флот вмф россии, россия
Безопасность, Хабаровский край, Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России, Россия
Подлодка "Волхов" выполнила пуск "Калибра" по полигону в Хабаровском крае
Подлодка "Волхов" выполнила пуск "Калибра" на тысячу километров по полигону
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели, сообщили в отделе информационного обеспечения ТОФ.
"Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Волхов" Тихоокеанского флота в Японском море
в соответствии с планом боевой подготовки выполнил пуск из подводного положения крылатой ракеты комплекса "Калибр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ракетная стрельба выполнялась по береговой цели на тактическом поле Сюркум в Хабаровском Крае, имитирующей огневую позицию условного противника. Перед пуском субмарина скрытно заняла назначенный для стрельбы район. Дальность стрельбы превысила тысячу километров.
Закрытие района выполнения ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации, уточнили на флоте.
Подводный флот в 2024 году усилят сразу четырьмя субмаринами