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В США разработали первые "умные пистолеты", пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2024
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01:14 22.03.2024 (обновлено: 11:09 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/pistolety-1934826088.html
В США разработали первые "умные пистолеты", пишут СМИ
В США разработали первые "умные пистолеты", пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2024
В США разработали первые "умные пистолеты", пишут СМИ
Американская компания Biofire до конца марта начнет поставки смартгана ("умный пистолет"), который стреляет только в руках авторизованного пользователя,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T01:14
2024-03-22T11:09
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Американская компания Biofire до конца марта начнет поставки смартгана ("умный пистолет"), который стреляет только в руках авторизованного пользователя, сообщает телеканал NBC. Генеральный директор и основатель компании Кай Клопфер заявляет, что 9-миллиметровый пистолет стоимостью 1499 долларов надежен и тщательно протестирован. Он стоит в два раза дороже обычного пистолета, но при этом оснащен технологией распознавания отпечатков пальцев и лиц. Как отмечается, это первые такие пистолеты на коммерческом рынке США. В Biofire говорят, что первая партия "умных пистолетов" будет отправлена инвесторам и людям из ближайшего окружения компании уже в марте. В последующие месяцы свои заказы получат первые платные клиенты Biofire, число которых "исчисляется тысячами". Примерно треть из них - это те, кто впервые стал владельцем оружия. Пистолет разработан таким образом, что мгновенно выстрелить из него могут до пяти авторизованных лиц, как только оружие покинет их руки, пусковой механизм будет отключен. Согласно концепции компании, это должно помочь предотвратить непреднамеренные выстрелы детей, а также самоубийства подростков, кражи и преступное использование оружия.
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сша, в мире, технологии
США, В мире, Технологии
В США разработали первые "умные пистолеты", пишут СМИ

NBC: в США до конца марта начнут поставки первых в истории "умных пистолетов"

© Фото : Biofire/X"Умный пистолет", созданный компанией Biofire
Умный пистолет, созданный компанией Biofire - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Biofire/X
"Умный пистолет", созданный компанией Biofire
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Американская компания Biofire до конца марта начнет поставки смартгана ("умный пистолет"), который стреляет только в руках авторизованного пользователя, сообщает телеканал NBC.
Генеральный директор и основатель компании Кай Клопфер заявляет, что 9-миллиметровый пистолет стоимостью 1499 долларов надежен и тщательно протестирован. Он стоит в два раза дороже обычного пистолета, но при этом оснащен технологией распознавания отпечатков пальцев и лиц. Как отмечается, это первые такие пистолеты на коммерческом рынке США.
В Biofire говорят, что первая партия "умных пистолетов" будет отправлена инвесторам и людям из ближайшего окружения компании уже в марте. В последующие месяцы свои заказы получат первые платные клиенты Biofire, число которых "исчисляется тысячами". Примерно треть из них - это те, кто впервые стал владельцем оружия.
Пистолет разработан таким образом, что мгновенно выстрелить из него могут до пяти авторизованных лиц, как только оружие покинет их руки, пусковой механизм будет отключен. Согласно концепции компании, это должно помочь предотвратить непреднамеренные выстрелы детей, а также самоубийства подростков, кражи и преступное использование оружия.
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