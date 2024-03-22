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В Харьковской области возникли перебои с водоснабжением, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:20 22.03.2024 (обновлено: 11:40 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/pereboi-1934874023.html
В Харьковской области возникли перебои с водоснабжением, сообщили СМИ
В Харьковской области возникли перебои с водоснабжением, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.03.2024
В Харьковской области возникли перебои с водоснабжением, сообщили СМИ
В Харьковской области на Украине не работает электротранспорт, наблюдаются перебои с водоснабжением, сообщает телеканал "Мы Украина" в Telegram. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T11:20
2024-03-22T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Харьковской области на Украине не работает электротранспорт, наблюдаются перебои с водоснабжением, сообщает телеканал "Мы Украина" в Telegram. "Харьковская область. Из-за обесточивания насосных подстанций наблюдаются проблемы с водоснабжением. Электротранспорт не работает, также выключены все светофоры. Не работают и линии Государственной службы по Украины по чрезвычайным ситуациям - 101 и 112", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу компания "Украинские железные дороги" сообщила, что в том же регионе после взрывов наблюдаются перебои в движении поездов, электропоезда будут курсировать на тепловозной тяге, обесточен вокзал. Ранее в тот же день минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240322/energosistema-1934863897.html
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область
В Харьковской области возникли перебои с водоснабжением, сообщили СМИ

"Мы Украина": в Харьковской области возникли перебои с водоснабжением

© AP Photo / Leo CorreaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Харьковской области на Украине не работает электротранспорт, наблюдаются перебои с водоснабжением, сообщает телеканал "Мы Украина" в Telegram.
"Харьковская область. Из-за обесточивания насосных подстанций наблюдаются проблемы с водоснабжением. Электротранспорт не работает, также выключены все светофоры. Не работают и линии Государственной службы по Украины по чрезвычайным ситуациям - 101 и 112", - говорится в сообщении.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В Госдуме назвали повреждение энергосистемы Украины возмездием за Белгород
10:35
Ранее в пятницу компания "Украинские железные дороги" сообщила, что в том же регионе после взрывов наблюдаются перебои в движении поездов, электропоезда будут курсировать на тепловозной тяге, обесточен вокзал.
Ранее в тот же день минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская область
 
 
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