В Харьковской области возникли перебои с водоснабжением, сообщили СМИ
"Мы Украина": в Харьковской области возникли перебои с водоснабжением
© AP Photo / Leo CorreaХарьков
© AP Photo / Leo Correa
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. В Харьковской области на Украине не работает электротранспорт, наблюдаются перебои с водоснабжением, сообщает телеканал "Мы Украина" в Telegram.
"Харьковская область. Из-за обесточивания насосных подстанций наблюдаются проблемы с водоснабжением. Электротранспорт не работает, также выключены все светофоры. Не работают и линии Государственной службы по Украины по чрезвычайным ситуациям - 101 и 112", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу компания "Украинские железные дороги" сообщила, что в том же регионе после взрывов наблюдаются перебои в движении поездов, электропоезда будут курсировать на тепловозной тяге, обесточен вокзал.
Ранее в тот же день минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. Как сообщали украинские СМИ, в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области частично остался без света после взрывов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.