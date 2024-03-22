https://ria.ru/20240322/oshibki-1934822203.html

Названы самые опасные ошибки владельцев банковских карт

Названы самые опасные ошибки владельцев банковских карт - РИА Новости, 22.03.2024

Названы самые опасные ошибки владельцев банковских карт

Какие частые ошибки владельцев банковских карт приводят к опасным последствиям, рассказал в интервью агентству “Прайм” основатель сервиса “Кредчек”, член... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T01:11

2024-03-22T01:11

2024-03-22T10:13

эльман мехтиев

россия

экономика

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Какие частые ошибки владельцев банковских карт приводят к опасным последствиям, рассказал в интервью агентству “Прайм” основатель сервиса “Кредчек”, член Наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.До сих пор случается, что информацию о пин-коде к карте ее владелец записывает на самой карте или хранит вместе с ней. Или оставляет эти данные близким лицам. Как правило, затем происходят неожиданные списания и провалы в кредитной истории. Если хотите кому-то помочь, лучше попросите реквизиты и заплатите сами.Еще одна ошибка — любовь к легким деньгам. Соблазнившись обещанием неожиданного выигрыша, люди сообщают мошенникам все данные карты и пароль из СМС-сообщения. Неудивительно, что после этого баланс не пополняется а “худеет”.Специалист советует настороженно относиться к таким внезапным “доходам” и просить направлять “выигрыш” по номеру телефона. Как правило, мошенники в таких случаях сразу отваливаются. Лучше поставить лимиты по списаниям с карты, блокировать карты и счета при малейших подозрениях на утечку и регулярно проверять кредитную историю. Завладев вашими персональными данными, аферисты могут взять кредит на ваше имя, предупредил Мехтиев.

https://ria.ru/20240305/vygoda-1931119839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

эльман мехтиев, россия, экономика