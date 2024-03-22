В США раскрыли, что Россия устроила американским наемникам на Украине
Экс-разведчик Риттер: у наемников на Украине нет ни шанса на выживание
© AP Photo / Efrem LukatskyАмериканский наемник в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Американский наемник в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Наемники все реже едут на Украину, потому что Россия устроила для них ад на поле боя, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Наемники начали понимать, что война — это ад. <...> Прятаться от ударов русской артиллерии раз за разом без надежды на выживание — это что-то, в чем захотят участвовать меньше наемников. <...> Все меньше и меньше людей вызываются подписать себе смертный приговор", — рассказал аналитик.
По словам Риттера, ВСУ используют западных "солдат удачи" на одних участках с украинскими нацбатами. Причина кроется в том, что и те, и те — это преступники с соответствующим мышлением.
Эксперт отметил, что американские боевики отправляются на Украину исключительно ради денег — участие в конфликте на стороне ВСУ не несет в себе совершенно никакой идеи.
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"В чем заключается украинская идея? Если в противостоянии с Россией, то это уже не украинская идея, а борьба против России в целом. <...> Или ты поддерживаешь бандеризм? Ты расист или нацист? <…> Тогда ты не человек, а мусор. <...> Это не идея, она не объединяет", — подчеркнул Риттер.
Согласно данным Минобороны России, почти шесть тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима, убиты в ходе специальной военной операции, "лидер" в этом списке — Польша. Из Румынии прибыло 784 наемника, уничтожено 349, отмечает ведомство. Следственный комитет России объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.