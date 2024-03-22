https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html

В США раскрыли, что Россия устроила американским наемникам на Украине

В США раскрыли, что Россия устроила американским наемникам на Украине - РИА Новости, 22.03.2024

В США раскрыли, что Россия устроила американским наемникам на Украине

Наемники все реже едут на Украину, потому что Россия устроила для них ад на поле боя, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T03:40

2024-03-22T03:40

2024-03-22T03:40

специальная военная операция на украине

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скотт риттер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Наемники все реже едут на Украину, потому что Россия устроила для них ад на поле боя, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Наемники начали понимать, что война — это ад. <...> Прятаться от ударов русской артиллерии раз за разом без надежды на выживание — это что-то, в чем захотят участвовать меньше наемников. <...> Все меньше и меньше людей вызываются подписать себе смертный приговор", — рассказал аналитик.По словам Риттера, ВСУ используют западных "солдат удачи" на одних участках с украинскими нацбатами. Причина кроется в том, что и те, и те — это преступники с соответствующим мышлением.Эксперт отметил, что американские боевики отправляются на Украину исключительно ради денег — участие в конфликте на стороне ВСУ не несет в себе совершенно никакой идеи."В чем заключается украинская идея? Если в противостоянии с Россией, то это уже не украинская идея, а борьба против России в целом. <...> Или ты поддерживаешь бандеризм? Ты расист или нацист? <…> Тогда ты не человек, а мусор. <...> Это не идея, она не объединяет", — подчеркнул Риттер.Согласно данным Минобороны России, почти шесть тысяч иностранных наемников, прибывших на Украину воевать на стороне киевского режима, убиты в ходе специальной военной операции, "лидер" в этом списке — Польша. Из Румынии прибыло 784 наемника, уничтожено 349, отмечает ведомство. Следственный комитет России объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, часть из них заочно арестована.

https://ria.ru/20240321/vsu-1934595838.html

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в мире, россия, украина, сша, скотт риттер, вооруженные силы украины