https://ria.ru/20240322/metro-1935070741.html
На станцию "Мякинино" прибыли дополнительные силы службы безопасности метро
На станцию "Мякинино" прибыли дополнительные силы службы безопасности метро - РИА Новости, 22.03.2024
На станцию "Мякинино" прибыли дополнительные силы службы безопасности метро
Дополнительные силы Службы безопасности метро, а также сотрудники УВД на метрополитене прибыли на станцию "Мякинино", сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:18
2024-03-22T22:18
2024-03-22T22:45
теракт в "крокус сити холле"
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40787/30/407873017_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_2a74c637452707c54972255508591575.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Дополнительные силы Службы безопасности метро, а также сотрудники УВД на метрополитене прибыли на станцию "Мякинино", сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."На станции "Мякинино" работают вооруженная ведомственная охрана правительства Москвы, дополнительные силы Службы безопасности метро, а также сотрудники УВД на метрополитене", - говорится в сообщении.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место ЧП, где горит здание "Крокус сити холл", создан оперативный штаб. Около здания работают более 70 бригад скорой помощи и СОБР.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40787/30/407873017_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_0406c2eda0d96f11f6270cef710f8dd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Дополнительные силы Службы безопасности метро, а также сотрудники УВД на метрополитене прибыли на станцию "Мякинино", сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
«
"На станции "Мякинино" работают вооруженная ведомственная охрана правительства Москвы, дополнительные силы Службы безопасности метро, а также сотрудники УВД на метрополитене", - говорится в сообщении.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место ЧП, где горит здание "Крокус сити холл", создан оперативный штаб. Около здания работают более 70 бригад скорой помощи и СОБР.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.