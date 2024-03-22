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На станцию "Мякинино" прибыли дополнительные силы службы безопасности метро - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:18 22.03.2024 (обновлено: 22:45 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/metro-1935070741.html
На станцию "Мякинино" прибыли дополнительные силы службы безопасности метро
На станцию "Мякинино" прибыли дополнительные силы службы безопасности метро - РИА Новости, 22.03.2024
На станцию "Мякинино" прибыли дополнительные силы службы безопасности метро
Дополнительные силы Службы безопасности метро, а также сотрудники УВД на метрополитене прибыли на станцию "Мякинино", сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:18
2024-03-22T22:45
теракт в "крокус сити холле"
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Дополнительные силы Службы безопасности метро, а также сотрудники УВД на метрополитене прибыли на станцию "Мякинино", сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."На станции "Мякинино" работают вооруженная ведомственная охрана правительства Москвы, дополнительные силы Службы безопасности метро, а также сотрудники УВД на метрополитене", - говорится в сообщении.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место ЧП, где горит здание "Крокус сити холл", создан оперативный штаб. Около здания работают более 70 бригад скорой помощи и СОБР.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Московская область (Подмосковье)

На станцию "Мякинино" прибыли дополнительные силы службы безопасности метро

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПервые поезда на новой станции московского метро - "Мякинино"
Первые поезда на новой станции московского метро - Мякинино - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Дополнительные силы Службы безопасности метро, а также сотрудники УВД на метрополитене прибыли на станцию "Мякинино", сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
«
"На станции "Мякинино" работают вооруженная ведомственная охрана правительства Москвы, дополнительные силы Службы безопасности метро, а также сотрудники УВД на метрополитене", - говорится в сообщении.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место ЧП, где горит здание "Крокус сити холл", создан оперативный штаб. Около здания работают более 70 бригад скорой помощи и СОБР.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Московская область (Подмосковье)
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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