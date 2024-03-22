https://ria.ru/20240322/metro-1935070741.html

На станцию "Мякинино" прибыли дополнительные силы службы безопасности метро

На станцию "Мякинино" прибыли дополнительные силы службы безопасности метро - РИА Новости, 22.03.2024

На станцию "Мякинино" прибыли дополнительные силы службы безопасности метро

Дополнительные силы Службы безопасности метро, а также сотрудники УВД на метрополитене прибыли на станцию "Мякинино", сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:18

2024-03-22T22:18

2024-03-22T22:45

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Дополнительные силы Службы безопасности метро, а также сотрудники УВД на метрополитене прибыли на станцию "Мякинино", сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."На станции "Мякинино" работают вооруженная ведомственная охрана правительства Москвы, дополнительные силы Службы безопасности метро, а также сотрудники УВД на метрополитене", - говорится в сообщении.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место ЧП, где горит здание "Крокус сити холл", создан оперативный штаб. Около здания работают более 70 бригад скорой помощи и СОБР.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

московская область (подмосковье)

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

московская область (подмосковье)