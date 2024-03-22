https://ria.ru/20240322/maduro-1935083104.html

Мадуро принес соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Мадуро принес соболезнования в связи с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Мадуро принес соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Венесуэльский лидер Николас Мадуро осудил жестокий теракт в подмосковном "Крокус сити холле", принес соболезнования семьям жертв и выразил уверенность в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:46

2024-03-22T22:46

2024-03-22T23:21

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

николас мадуро

владимир путин

крокус

в мире

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МЕХИКО, 22 мар - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро осудил жестокий теракт в подмосковном "Крокус сити холле", принес соболезнования семьям жертв и выразил уверенность в единстве российского народа в этот тяжелый момент."Президент Николас Мадуро Морос от имени правительства Боливарианской Республики Венесуэла выражает самое решительное осуждение жестокого вооруженного нападения, совершенного сегодня на невинных мирных жителей в выставочном центре "Крокус сити холл" в городе Москве. Венесуэла выражает свои глубочайшие соболезнования семьям жертв этого преступного и неоправданного нападения и направляет слова солидарности президенту Владимиру Путину, его правительству и всему братскому народу Российской Федерации с уверенностью, что они в единстве переживут этот горестный момент", - говорится в сообщении, которое опубликовал в своем блоге глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.В сообщении правительство Венесуэлы вновь подтвердило свою приверженность борьбе с любыми формами насилия, терроризма, нетерпимости и ненависти, "пропагандируемых в мире всё чаще и интенсивнее".ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240322/kuba-1935080263.html

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