https://ria.ru/20240322/krokus-1935106669.html

Омбудсмен ДНР Морозова назвала теракт в "Крокусе" трусливым преступлением

Омбудсмен ДНР Морозова назвала теракт в "Крокусе" трусливым преступлением - РИА Новости, 22.03.2024

Омбудсмен ДНР Морозова назвала теракт в "Крокусе" трусливым преступлением

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова назвала теракт в подмосковном "Крокус сити холле" циничным и трусливым преступлением против невинных людей и выразила... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:38

2024-03-22T23:38

2024-03-22T23:38

теракт в "крокус сити холле"

россия

происшествия

дарья морозова

дмитрий песков

денис пушилин

крокус

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова назвала теракт в подмосковном "Крокус сити холле" циничным и трусливым преступлением против невинных людей и выразила соболезнование родным и близким жертв теракта. "Соболезную родным и близким жертв чудовищного теракта произошедшего в "Крокус Сити Холле". Донбасс с болью в сердце вместе с другими регионами переживает эту трагедию. Абсолютно циничное и трусливое преступление против невинных людей... лишь укрепит в решимости безжалостного искоренения терроризма во всех его проявлениях!", - написала Морозова в своем Telegram-канале.Ранее глава ДНР Денис Пушилин и мэр Донецка Алексей Кулемзин выразили соболезнования семьям погибших в теракте в "Крокус Сити Холле". ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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россия, происшествия, дарья морозова, дмитрий песков, денис пушилин, крокус