https://ria.ru/20240322/krokus-1935105702.html

Посольство США выразило соболезнования россиянам в связи с терактом

Посольство США выразило соболезнования россиянам в связи с терактом - РИА Новости, 22.03.2024

Посольство США выразило соболезнования россиянам в связи с терактом

Посольство США в России шокировано сообщениями о террористическом акте в "Крокус сити холле" и выражает соболезнования народу России, заявили в американской... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:35

2024-03-22T23:35

2024-03-22T23:45

теракт в "крокус сити холле"

в мире

сша

крокус сити холл

россия

дмитрий песков

крокус

владимир путин

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Посольство США в России шокировано сообщениями о террористическом акте в "Крокус сити холле" и выражает соболезнования народу России, заявили в американской дипмиссии."Посольство США в Москве шокировано сообщениями о террористическом акте в "Крокус сити холле" в Москве. Мы выражаем искренние соболезнования российскому народу в связи с гибелью людей и ранениями, полученными в результате сегодняшнего теракта", - говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале посольства.В посольстве отметили, что пока события продолжают развиваться, "настоятельно рекомендуем гражданам США, находящимся в Москве, избегать этого района, следовать инструкциям местных служб безопасности и следить за обновлениями в местных СМИ".ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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в мире, сша, крокус сити холл, россия, дмитрий песков, крокус, владимир путин