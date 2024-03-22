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Глава МИД Турции выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
Глава МИД Турции выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024
Глава МИД Турции выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:59
2024-03-22T22:59
2024-03-22T23:21
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Москве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Глава МИД Турции позвонил Сергею Лаврову и от имени президента Эрдогана передал соболезнования народу России в связи с трагедией в "Крокус сити холл" и выразил безоговорочное осуждение кровавого теракта", - написала Захарова в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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происшествия, в мире, турция, крокус, сергей лавров, мария захарова, хакан фидан
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, В мире, Турция, Крокус, Сергей Лавров, Мария Захарова, Хакан Фидан
Глава МИД Турции выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
Глава МИД Турции выразил Лаврову соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Москве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Глава МИД Турции позвонил Сергею Лаврову и от имени президента Эрдогана передал соболезнования народу России в связи с трагедией в "Крокус сити холл" и выразил безоговорочное осуждение кровавого теракта", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.