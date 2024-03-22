https://ria.ru/20240322/krokus-1935088743.html

Глава МИД Турции выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Глава МИД Турции выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Глава МИД Турции выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:59

2024-03-22T22:59

2024-03-22T23:21

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

в мире

турция

крокус

сергей лавров

мария захарова

хакан фидан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792818752_0:717:2048:1869_1920x0_80_0_0_7e41b3c89ec3075bae92b167b186edc2.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле" в Москве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Глава МИД Турции позвонил Сергею Лаврову и от имени президента Эрдогана передал соболезнования народу России в связи с трагедией в "Крокус сити холл" и выразил безоговорочное осуждение кровавого теракта", - написала Захарова в своем Telegram-канале.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, в мире, турция, крокус, сергей лавров, мария захарова, хакан фидан