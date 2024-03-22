https://ria.ru/20240322/krokus-1935083974.html

Движение по ряду улиц в районе "Крокуса" перекрыли

Движение по ряду улиц в районе "Крокуса" перекрыли - РИА Новости, 22.03.2024

Движение по ряду улиц в районе "Крокуса" перекрыли

Движение по ряду улиц Подмосковья и Москвы в районе концертного зала "Крокус сити холл" перекрыто, сообщатся в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:48

2024-03-22T22:48

2024-03-22T22:50

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

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крокус сити холл

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Движение по ряду улиц Подмосковья и Москвы в районе концертного зала "Крокус сити холл" перекрыто, сообщатся в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Перекрыто движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД. Ограничено движение по Волоколамскому шоссе в область. Перекрыт съезд с ул. Маршала Катукова на внутреннюю сторону МКАД. Перекрыт съезд с Новорижского шоссе на внешнюю сторону МКАД", - говорится в сообщении. Там также рекомендовали отказаться от поездок в район перекрытий и выбирать альтернативные пути. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт музыкальной группы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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