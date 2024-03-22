Воробьев оценил состояние пятерых пострадавших при теракте в Красногорске

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пятеро пострадавших в Красногорске в тяжелом состоянии, большинство в средней степени тяжести, на месте работают два вертолета, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Врачи продолжают оказывать помощь всем пострадавшим. Медики оценивают состояние большинства как средней тяжести, пятеро - в тяжелом состоянии", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.Также глава региона добавил, что на месте работают два пожарных вертолета, основная задача сейчас - потушить огонь, который распространился по большой площади.Как отметил губернатор, 40 человек погибли во время теракта в Крокусе, более 100 человек пострадали.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
Вертолет надо горящим концертным залом "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пятеро пострадавших в Красногорске в тяжелом состоянии, большинство в средней степени тяжести, на месте работают два вертолета, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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"Врачи продолжают оказывать помощь всем пострадавшим. Медики оценивают состояние большинства как средней тяжести, пятеро - в тяжелом состоянии", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Также глава региона добавил, что на месте работают два пожарных вертолета, основная задача сейчас - потушить огонь, который распространился по большой площади.
Как отметил губернатор, 40 человек погибли во время теракта в Крокусе, более 100 человек пострадали.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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