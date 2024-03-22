https://ria.ru/20240322/konflikt-1935014164.html

Крымский сенатор призвал НАТО не испытывать терпение России

Крымский сенатор призвал НАТО не испытывать терпение России - РИА Новости, 22.03.2024

Крымский сенатор призвал НАТО не испытывать терпение России

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал НАТО не испытывать терпение России и не провоцировать прямой конфликт, в РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:25

2024-03-22T18:25

2024-03-22T18:25

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сергей цеков

нато

роб бауэр

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал НАТО не испытывать терпение России и не провоцировать прямой конфликт, в противном случае, по его словам, от альянса ничего не останется. Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью онлайн-изданию украинского минобороны Armyinform заявил о готовности альянса к конфликту с Россией. По его словам, НАТО начало готовиться к такому развитию событий в 2014 году - сразу после воссоединения Крыма с Россией, а в 2019 году альянс начал возвращение к коллективной безопасности: началось изменение стратегий, оперативное планирование и обновление вооруженных сил стран-членов блока. "Любой военно-политический блок, понятное дело, всегда должен быть готовым, но тут самое главное, чтобы НАТО не провоцировало прямой конфликт с Россией. Если они думают, что втянув Россию в конфликт, имеют шанс выиграть, то глубоко ошибаются", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, именно НАТО расширением на восток демонстрирует агрессивный курс по отношению к России. "Если НАТО спровоцирует конфликт, то от их блока ничего не останется, так что не советую им испытывать терпение России. Без ответа их агрессия не останется", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

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россия, сергей цеков, нато, роб бауэр, в мире