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Крымский сенатор призвал НАТО не испытывать терпение России - РИА Новости, 22.03.2024
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18:25 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/konflikt-1935014164.html
Крымский сенатор призвал НАТО не испытывать терпение России
Крымский сенатор призвал НАТО не испытывать терпение России - РИА Новости, 22.03.2024
Крымский сенатор призвал НАТО не испытывать терпение России
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал НАТО не испытывать терпение России и не провоцировать прямой конфликт, в РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:25
2024-03-22T18:25
россия
сергей цеков
нато
роб бауэр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал НАТО не испытывать терпение России и не провоцировать прямой конфликт, в противном случае, по его словам, от альянса ничего не останется. Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью онлайн-изданию украинского минобороны Armyinform заявил о готовности альянса к конфликту с Россией. По его словам, НАТО начало готовиться к такому развитию событий в 2014 году - сразу после воссоединения Крыма с Россией, а в 2019 году альянс начал возвращение к коллективной безопасности: началось изменение стратегий, оперативное планирование и обновление вооруженных сил стран-членов блока. "Любой военно-политический блок, понятное дело, всегда должен быть готовым, но тут самое главное, чтобы НАТО не провоцировало прямой конфликт с Россией. Если они думают, что втянув Россию в конфликт, имеют шанс выиграть, то глубоко ошибаются", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, именно НАТО расширением на восток демонстрирует агрессивный курс по отношению к России. "Если НАТО спровоцирует конфликт, то от их блока ничего не останется, так что не советую им испытывать терпение России. Без ответа их агрессия не останется", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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россия, сергей цеков, нато, роб бауэр, в мире
Россия, Сергей Цеков, НАТО, Роб Бауэр, В мире
Крымский сенатор призвал НАТО не испытывать терпение России

Крымский сенатор Цеков призвал НАТО не провоцировать РФ на прямой конфликт

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФлаги РФ и США на фоне логотипа НАТО
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал НАТО не испытывать терпение России и не провоцировать прямой конфликт, в противном случае, по его словам, от альянса ничего не останется.
Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью онлайн-изданию украинского минобороны Armyinform заявил о готовности альянса к конфликту с Россией. По его словам, НАТО начало готовиться к такому развитию событий в 2014 году - сразу после воссоединения Крыма с Россией, а в 2019 году альянс начал возвращение к коллективной безопасности: началось изменение стратегий, оперативное планирование и обновление вооруженных сил стран-членов блока.
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"Любой военно-политический блок, понятное дело, всегда должен быть готовым, но тут самое главное, чтобы НАТО не провоцировало прямой конфликт с Россией. Если они думают, что втянув Россию в конфликт, имеют шанс выиграть, то глубоко ошибаются", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, именно НАТО расширением на восток демонстрирует агрессивный курс по отношению к России.
"Если НАТО спровоцирует конфликт, то от их блока ничего не останется, так что не советую им испытывать терпение России. Без ответа их агрессия не останется", - подчеркнул сенатор.
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