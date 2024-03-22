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Кологривый взял с собой в камеру четыре книги, сообщил источник - РИА Новости, 22.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:54 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/kologrivyy-1934835061.html
Кологривый взял с собой в камеру четыре книги, сообщил источник
Кологривый взял с собой в камеру четыре книги, сообщил источник - РИА Новости, 22.03.2024
Кологривый взял с собой в камеру четыре книги, сообщил источник
Наказанный за дебош в новосибирском баре на семь суток ареста актер Никита Кологривый взял с собой в камеру четыре книги, среди которых "Дар бесценный" Натальи... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T05:54
2024-03-22T05:54
культура
новосибирск
россия
новосибирская область
никита кологривый
культура
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НОВОСИБИРСК, 22 мар – РИА Новости. Наказанный за дебош в новосибирском баре на семь суток ареста актер Никита Кологривый взял с собой в камеру четыре книги, среди которых "Дар бесценный" Натальи Кончаловской о художнике Василии Сурикове, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Центральный районный суд Новосибирска в минувший четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за мелкое хулиганство - ночной дебош в местном баре. Судья Руслан Фролов сообщил, что наказание актер из "Слова пацана" будет отбывать в спецприемнике №2 УМВД РФ по Новосибирску для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. "Он взял в камеру четыре книги. "Дар бесценный" Натальи Кончаловской точно есть", - рассказал собеседник агентства, затруднившись назвать другие книги. Сразу после решения суда об административном аресте актер также просил своих знакомых передать ему в камеру роман Федора Достоевского "Бесы". Ранее в ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости сообщали, что в спецприемнике актер сможет ежедневно, кроме субботы, получать передачи, также ему разрешено пользоваться бумагой и ручкой. После вынесения решения в суде Кологривый заявил журналистам, что пойдет "сидеть на киче" и "писать стихи". Прокуратура, которая просила для Кологривого 15 суток ареста, намерена обжаловать решение Центрального районного суда Новосибирска. "Дар бесценный" - книга об одном из великих русских художников Василии Сурикове, написанная его внучкой Натальей Кончаловской. "Бесы" - шестой роман русского писателя и философа Федора Достоевского.
https://ria.ru/20240320/rol-1934570002.html
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новосибирск, россия, новосибирская область, никита кологривый, культура
Культура, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Никита Кологривый, Культура
Кологривый взял с собой в камеру четыре книги, сообщил источник

Кологривый в спецприемнике будет читать книгу о художнике Сурикове и "Бесов"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАктер Н. Кологривый
Актер Н. Кологривый - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Актер Н. Кологривый. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 22 мар – РИА Новости. Наказанный за дебош в новосибирском баре на семь суток ареста актер Никита Кологривый взял с собой в камеру четыре книги, среди которых "Дар бесценный" Натальи Кончаловской о художнике Василии Сурикове, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Центральный районный суд Новосибирска в минувший четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за мелкое хулиганство - ночной дебош в местном баре. Судья Руслан Фролов сообщил, что наказание актер из "Слова пацана" будет отбывать в спецприемнике №2 УМВД РФ по Новосибирску для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.
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"Он взял в камеру четыре книги. "Дар бесценный" Натальи Кончаловской точно есть", - рассказал собеседник агентства, затруднившись назвать другие книги.
Сразу после решения суда об административном аресте актер также просил своих знакомых передать ему в камеру роман Федора Достоевского "Бесы".
Ранее в ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости сообщали, что в спецприемнике актер сможет ежедневно, кроме субботы, получать передачи, также ему разрешено пользоваться бумагой и ручкой. После вынесения решения в суде Кологривый заявил журналистам, что пойдет "сидеть на киче" и "писать стихи".
Прокуратура, которая просила для Кологривого 15 суток ареста, намерена обжаловать решение Центрального районного суда Новосибирска.
"Дар бесценный" - книга об одном из великих русских художников Василии Сурикове, написанная его внучкой Натальей Кончаловской. "Бесы" - шестой роман русского писателя и философа Федора Достоевского.
Актер Никита Кологривый на заседании суда по делу о дебоше, который он устроил в одном из баров Новосибирска 20 марта - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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Вчера, 11:21
 
КультураНовосибирскРоссияНовосибирская областьНикита КологривыйКультура
 
 
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