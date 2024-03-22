https://ria.ru/20240322/kologrivyy-1934835061.html

Кологривый взял с собой в камеру четыре книги, сообщил источник

Кологривый взял с собой в камеру четыре книги, сообщил источник - РИА Новости, 22.03.2024

Кологривый взял с собой в камеру четыре книги, сообщил источник

Наказанный за дебош в новосибирском баре на семь суток ареста актер Никита Кологривый взял с собой в камеру четыре книги, среди которых "Дар бесценный" Натальи... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T05:54

2024-03-22T05:54

2024-03-22T05:54

культура

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россия

новосибирская область

никита кологривый

культура

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НОВОСИБИРСК, 22 мар – РИА Новости. Наказанный за дебош в новосибирском баре на семь суток ареста актер Никита Кологривый взял с собой в камеру четыре книги, среди которых "Дар бесценный" Натальи Кончаловской о художнике Василии Сурикове, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. Центральный районный суд Новосибирска в минувший четверг назначил Кологривому административный арест на семь суток за мелкое хулиганство - ночной дебош в местном баре. Судья Руслан Фролов сообщил, что наказание актер из "Слова пацана" будет отбывать в спецприемнике №2 УМВД РФ по Новосибирску для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. "Он взял в камеру четыре книги. "Дар бесценный" Натальи Кончаловской точно есть", - рассказал собеседник агентства, затруднившись назвать другие книги. Сразу после решения суда об административном аресте актер также просил своих знакомых передать ему в камеру роман Федора Достоевского "Бесы". Ранее в ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости сообщали, что в спецприемнике актер сможет ежедневно, кроме субботы, получать передачи, также ему разрешено пользоваться бумагой и ручкой. После вынесения решения в суде Кологривый заявил журналистам, что пойдет "сидеть на киче" и "писать стихи". Прокуратура, которая просила для Кологривого 15 суток ареста, намерена обжаловать решение Центрального районного суда Новосибирска. "Дар бесценный" - книга об одном из великих русских художников Василии Сурикове, написанная его внучкой Натальей Кончаловской. "Бесы" - шестой роман русского писателя и философа Федора Достоевского.

https://ria.ru/20240320/rol-1934570002.html

https://ria.ru/20240321/kologrivyy-1934639561.html

новосибирск

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новосибирская область

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новосибирск, россия, новосибирская область, никита кологривый, культура