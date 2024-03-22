Рейтинг@Mail.ru
Лидер хуситов заявил о применении усовершенствованной ракеты - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 22.03.2024 (обновлено: 13:38 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/khusity-1934833827.html
Лидер хуситов заявил о применении усовершенствованной ракеты
Лидер хуситов заявил о применении усовершенствованной ракеты - РИА Новости, 22.03.2024
Лидер хуситов заявил о применении усовершенствованной ракеты
Лидер правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что их силы выпустили на этой неделе "модернизированную... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T05:25
2024-03-22T13:38
в мире
йемен
израиль
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917067150_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_52aca817d666c851093fd52e60aa721b.jpg
КАИР, 22 мар — РИА Новости. Лидер правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что их силы выпустили на этой неделе "модернизированную ракету" по городу Эйлату, что вызвало обеспокоенность в Израиле. "На этой неделе мы провели операции с использованием 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Одной из самых важных на этой неделе стала вызвавшая большую тревогу у противника операция против цели в оккупированном Умм ар-Рашраше (израильском Эйлате) с использованием модернизированной ракеты", — отметил аль-Хуси. По его словам, ракета смогла достичь Умм ар-Рашраш, минуя все американские и израильские системы наблюдения и перехвата. "В наших возможностях наблюдается явное и ощутимое развитие, и противник впервые заметил это в применении баллистических ракет для поражения кораблей на море", — добавил лидер хуситов. Он отметил, что на этой неделе йеменские военно-морские силы провели новую операцию в Индийском океане, таким образом, с октября они запустили 479 ракет и беспилотников. При этом аль-Хуси намекнул, что йеменские вооруженные силы обладают еще более современным оружием, сказав, что "имеются более крупные важные и серьезные разработки, но мы вначале покажем их в действии, а потом будем говорить". Поддерживаемое Ираном движение "Ансар Алла" объявило 10 октября, что поддержит палестинское сопротивление израильской армии в секторе Газа ракетными и воздушными атаками и другими военными способами.
https://ria.ru/20240321/dogovorennost-1934717327.html
https://ria.ru/20240319/sudokhodstvo-1934150207.html
йемен
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917067150_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_b41f1100300ef668147c950ca60db3b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, израиль, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, Израиль, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Лидер хуситов заявил о применении усовершенствованной ракеты

Лидер хуситов заявил о применении усовершенствованной ракеты по целям в Израиле

© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 22 мар — РИА Новости. Лидер правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что их силы выпустили на этой неделе "модернизированную ракету" по городу Эйлату, что вызвало обеспокоенность в Израиле.
"На этой неделе мы провели операции с использованием 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Одной из самых важных на этой неделе стала вызвавшая большую тревогу у противника операция против цели в оккупированном Умм ар-Рашраше (израильском Эйлате) с использованием модернизированной ракеты", — отметил аль-Хуси.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
СМИ: хуситы не будут нападать на суда России и Китая в Красном море
Вчера, 15:27
По его словам, ракета смогла достичь Умм ар-Рашраш, минуя все американские и израильские системы наблюдения и перехвата. "В наших возможностях наблюдается явное и ощутимое развитие, и противник впервые заметил это в применении баллистических ракет для поражения кораблей на море", — добавил лидер хуситов.
Он отметил, что на этой неделе йеменские военно-морские силы провели новую операцию в Индийском океане, таким образом, с октября они запустили 479 ракет и беспилотников.
При этом аль-Хуси намекнул, что йеменские вооруженные силы обладают еще более современным оружием, сказав, что "имеются более крупные важные и серьезные разработки, но мы вначале покажем их в действии, а потом будем говорить".
Поддерживаемое Ираном движение "Ансар Алла" объявило 10 октября, что поддержит палестинское сопротивление израильской армии в секторе Газа ракетными и воздушными атаками и другими военными способами.
Судно Galaxy Leader, захваченное йеменской группировкой Ансар Алла в Красном море
Судам под флагом США рекомендовали отключать транспондеры в Красном море
19 марта, 08:37
 
В миреЙеменИзраильАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала