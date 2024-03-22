https://ria.ru/20240322/khusity-1934833827.html

Лидер хуситов заявил о применении усовершенствованной ракеты

Лидер хуситов заявил о применении усовершенствованной ракеты - РИА Новости, 22.03.2024

Лидер хуситов заявил о применении усовершенствованной ракеты

Лидер правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что их силы выпустили на этой неделе "модернизированную... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T05:25

2024-03-22T05:25

2024-03-22T13:38

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военная операция сша и британии в йемене

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КАИР, 22 мар — РИА Новости. Лидер правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что их силы выпустили на этой неделе "модернизированную ракету" по городу Эйлату, что вызвало обеспокоенность в Израиле. "На этой неделе мы провели операции с использованием 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Одной из самых важных на этой неделе стала вызвавшая большую тревогу у противника операция против цели в оккупированном Умм ар-Рашраше (израильском Эйлате) с использованием модернизированной ракеты", — отметил аль-Хуси. По его словам, ракета смогла достичь Умм ар-Рашраш, минуя все американские и израильские системы наблюдения и перехвата. "В наших возможностях наблюдается явное и ощутимое развитие, и противник впервые заметил это в применении баллистических ракет для поражения кораблей на море", — добавил лидер хуситов. Он отметил, что на этой неделе йеменские военно-морские силы провели новую операцию в Индийском океане, таким образом, с октября они запустили 479 ракет и беспилотников. При этом аль-Хуси намекнул, что йеменские вооруженные силы обладают еще более современным оружием, сказав, что "имеются более крупные важные и серьезные разработки, но мы вначале покажем их в действии, а потом будем говорить". Поддерживаемое Ираном движение "Ансар Алла" объявило 10 октября, что поддержит палестинское сопротивление израильской армии в секторе Газа ракетными и воздушными атаками и другими военными способами.

https://ria.ru/20240321/dogovorennost-1934717327.html

https://ria.ru/20240319/sudokhodstvo-1934150207.html

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в мире, йемен, израиль, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене