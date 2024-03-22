https://ria.ru/20240322/gibel-1935015215.html

В Башкирии при пожаре в частном доме погибли женщина и два ее внука

В Башкирии при пожаре в частном доме погибли женщина и два ее внука - РИА Новости, 22.03.2024

В Башкирии при пожаре в частном доме погибли женщина и два ее внука

Двое детей и их бабушка погибли на пожаре в частном доме в башкирском селе, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:30

2024-03-22T18:30

2024-03-22T18:35

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 22 мар - РИА Новости. Двое детей и их бабушка погибли на пожаре в частном доме в башкирском селе, сообщает ГУ МЧС по региону. "В селе Бижбуляк из горящего жилья пожарные МЧС России вынесли тела мальчиков трех и пяти лет и 67-летнюю бабушку. О происшествии сообщили местные жители", - говорится в сообщении. В ГУ МЧС по Башкирии уточнили, что открытое горение уже ликвидировано на 100 квадратных метрах. На место следуют специалисты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. "На момент пожара мать детей с еще одним ребенком (близнецом) находилась в больнице. Отец находится на вахте. С матерью детей работают психологи", - рассказали спасатели. К проверке обстоятельств трагедии приступили сотрудники прокуратуры и следственных органов.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)