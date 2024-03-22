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Пушков расшифровал слова Макрона об Украине - РИА Новости, 22.03.2024
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01:10 22.03.2024 (обновлено: 01:12 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/frantsiya-1934825814.html
Пушков расшифровал слова Макрона об Украине
Пушков расшифровал слова Макрона об Украине - РИА Новости, 22.03.2024
Пушков расшифровал слова Макрона об Украине
Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал в Telegram-канале слова французского президента Эммануэля... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T01:10
2024-03-22T01:12
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал в Telegram-канале слова французского президента Эммануэля Макрона об Украине, заметив в них попытки Парижа взять роль ведущей державы Европы. "По свидетельствам очевидцев, президент Макрон рассуждает об отправке войск на Украину (если она, конечно, состоится), то с бокалом виски в руке, то за блюдом из морепродуктов. Можно еще в этот момент, говоря о задачах французских военных, отведать разных сыров под отменное бургундское, или скушать кусочек манго в ожидании бананового фламбе", - написал Пушков. "Надо же всем дать понять, что именно Франция берет на себя роль ведущей державы Европы. И нет лучшего способа напомнить европейцам о печальной участи Украины, кроме как же сидя перед блюдом морепродуктов, не так ли?" - добавил сенатор. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
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в мире, украина, франция, париж, эммануэль макрон, совет федерации рф, алексей пушков, евросоюз, нато
В мире, Украина, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Совет Федерации РФ, Алексей Пушков, Евросоюз, НАТО
Пушков расшифровал слова Макрона об Украине

Пушков заявил, что Франция пытается взять роль ведущей державы Европы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал в Telegram-канале слова французского президента Эммануэля Макрона об Украине, заметив в них попытки Парижа взять роль ведущей державы Европы.
"По свидетельствам очевидцев, президент Макрон рассуждает об отправке войск на Украину (если она, конечно, состоится), то с бокалом виски в руке, то за блюдом из морепродуктов. Можно еще в этот момент, говоря о задачах французских военных, отведать разных сыров под отменное бургундское, или скушать кусочек манго в ожидании бананового фламбе", - написал Пушков.
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"Надо же всем дать понять, что именно Франция берет на себя роль ведущей державы Европы. И нет лучшего способа напомнить европейцам о печальной участи Украины, кроме как же сидя перед блюдом морепродуктов, не так ли?" - добавил сенатор.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
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