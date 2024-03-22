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В Госдуме назвали повреждение энергосистемы Украины возмездием за Белгород - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:35 22.03.2024 (обновлено: 11:16 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/energosistema-1934863897.html
В Госдуме назвали повреждение энергосистемы Украины возмездием за Белгород
В Госдуме назвали повреждение энергосистемы Украины возмездием за Белгород - РИА Новости, 22.03.2024
В Госдуме назвали повреждение энергосистемы Украины возмездием за Белгород
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал масштабные повреждения объектов энергосистемы Украины возмездием за обстрелы Белгорода и других приграничных регионов... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T10:35
2024-03-22T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил шеремет
белгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал масштабные повреждения объектов энергосистемы Украины возмездием за обстрелы Белгорода и других приграничных регионов России. Как сообщали ранее украинские СМИ, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы слышны в Ивано-Франсковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в городах Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области Украины частично остался без света после взрывов. Позже минэнерго Украины сообщило о "масштабных" повреждениях объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. "Повреждение объектов энергосистемы Украины – это возмездие за Белгород и другие мирные приграничные регионы, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны нацистского террористического режима Зеленского", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, украинский народ должен понять, что Россия лишь отвечает на угрозы и обстрелы своих городов со стороны украинских боевиков. "Боевики Зеленского продолжают обстреливать мирную инфраструктуру и убивать мирных граждан, поэтому уверен, что за такие действия всегда последует ответ и его тяжесть с каждым разом будет возрастать до тех пор, пока режим Зеленского не осознает всю тщетность сопротивления и не капитулирует. Собаки Павлова и то были умнее Зеленского понимая, что за неверные поступки обязательно последуют последствия", - сказал депутат. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
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в мире, украина, михаил шеремет, белгород
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Шеремет, Белгород
В Госдуме назвали повреждение энергосистемы Украины возмездием за Белгород

Депутат Шеремет назвал повреждение энергосистемы Украины возмездием за Белгород

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал масштабные повреждения объектов энергосистемы Украины возмездием за обстрелы Белгорода и других приграничных регионов России.
Как сообщали ранее украинские СМИ, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы слышны в Ивано-Франсковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в городах Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области Украины частично остался без света после взрывов. Позже минэнерго Украины сообщило о "масштабных" повреждениях объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях.
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"Повреждение объектов энергосистемы Украины – это возмездие за Белгород и другие мирные приграничные регионы, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны нацистского террористического режима Зеленского", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, украинский народ должен понять, что Россия лишь отвечает на угрозы и обстрелы своих городов со стороны украинских боевиков.
Последствия обстрела Белгорода
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Рабочие убирают осколки поврежденного фасадного остекления "Белгород Арены". В спортивно-развлекательном комплексе также пробита кровля и плита перекрытия.

Здание многофункционального спортивно-развлекательного комплекса Белгород-Арена, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

Рабочие убирают осколки поврежденного фасадного остекления "Белгород Арены". В спортивно-развлекательном комплексе также пробита кровля и плита перекрытия.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Белгород-Арена" частично разрушена, пострадали и припаркованные рядом автомобили. Улицу Щорса, на которой расположен многофункциональный комплекс пришлось перекрывать.

Жители Белгорода у здания многофункционального спортивно-развлекательного комплекса Белгород-Арена, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ

"Белгород-Арена" частично разрушена, пострадали и припаркованные рядом автомобили. Улицу Щорса, на которой расположен многофункциональный комплекс пришлось перекрывать.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Сотрудники Общероссийского народного фронта собирают осколки и выбитые взрывами стеклопакеты у одного из жилых домов, пострадавших от утренней атаки.

Сотрудники Общероссийского народного фронта (ОНФ) у жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

Сотрудники Общероссийского народного фронта собирают осколки и выбитые взрывами стеклопакеты у одного из жилых домов, пострадавших от утренней атаки.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Не успели испугаться, побежали быстренько в ванную", — рассказал местный житель.

Мужчина с женой и тремя сонными детьми успел укрыться от осколков. Но квартире и припаркованному у подъезда автомобилю нужен срочный ремонт.

Люди у жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

"Не успели испугаться, побежали быстренько в ванную", — рассказал местный житель.

Мужчина с женой и тремя сонными детьми успел укрыться от осколков. Но квартире и припаркованному у подъезда автомобилю нужен срочный ремонт.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Под угрозой — обрушение балкона в одном из жилых домов. Специалисты будут обследовать опасный участок.

Балконы жилого дома, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

Под угрозой — обрушение балкона в одном из жилых домов. Специалисты будут обследовать опасный участок.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Сильно разрушены кабинеты директора и секретаря, повреждено оборудование и 20% остекления", — рассказал руководитель "Белгород-Арены" Юрий Черников.

По счастливой случайности никто не пострадал — сотрудники на удаленке.

Здание многофункционального спортивно-развлекательного комплекса Белгород-Арена, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

"Сильно разрушены кабинеты директора и секретаря, повреждено оборудование и 20% остекления", — рассказал руководитель "Белгород-Арены" Юрий Черников.

По счастливой случайности никто не пострадал — сотрудники на удаленке.

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В районе улицы Щорса остались фрагменты обрушившихся на город снарядов. От утренней атаки пострадали более 30 квартир в шести домах и около 10 автомобилей.

Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.

В районе улицы Щорса остались фрагменты обрушившихся на город снарядов. От утренней атаки пострадали более 30 квартир в шести домах и около 10 автомобилей.

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Не все успели спуститься в укрытия после объявления воздушной угрозы. В результате ранены пять человек.

Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ в Белгороде

Не все успели спуститься в укрытия после объявления воздушной угрозы. В результате ранены пять человек.

© РИА Новости / Антон Вергун
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8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Власти обещают восстановить "Белгород-Арену" в кратчайшие сроки. Спорткомплекс — домашний стадион клуба мужской волейбольной суперлиги "Белогорье".

Рабочий убирает осколки разбитых окон здания многофункционального спортивно-развлекательного комплекса Белгород-Арена, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ в Белгороде

Власти обещают восстановить "Белгород-Арену" в кратчайшие сроки. Спорткомплекс — домашний стадион клуба мужской волейбольной суперлиги "Белогорье".

© РИА Новости / Антон Вергун
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9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгородском районе повреждено девять частных домов и ограждение еще одного. Из-за последствий обстрела на линии электропередачи временно без света остаются около пяти тысяч жителей.

Жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ в Белгороде

В Белгородском районе повреждено девять частных домов и ограждение еще одного. Из-за последствий обстрела на линии электропередачи временно без света остаются около пяти тысяч жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10

Рабочие убирают осколки поврежденного фасадного остекления "Белгород Арены". В спортивно-развлекательном комплексе также пробита кровля и плита перекрытия.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10

"Белгород-Арена" частично разрушена, пострадали и припаркованные рядом автомобили. Улицу Щорса, на которой расположен многофункциональный комплекс пришлось перекрывать.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сотрудники Общероссийского народного фронта собирают осколки и выбитые взрывами стеклопакеты у одного из жилых домов, пострадавших от утренней атаки.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10

"Не успели испугаться, побежали быстренько в ванную", — рассказал местный житель.

Мужчина с женой и тремя сонными детьми успел укрыться от осколков. Но квартире и припаркованному у подъезда автомобилю нужен срочный ремонт.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10

Под угрозой — обрушение балкона в одном из жилых домов. Специалисты будут обследовать опасный участок.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10

"Сильно разрушены кабинеты директора и секретаря, повреждено оборудование и 20% остекления", — рассказал руководитель "Белгород-Арены" Юрий Черников.

По счастливой случайности никто не пострадал — сотрудники на удаленке.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10

В районе улицы Щорса остались фрагменты обрушившихся на город снарядов. От утренней атаки пострадали более 30 квартир в шести домах и около 10 автомобилей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10

Не все успели спуститься в укрытия после объявления воздушной угрозы. В результате ранены пять человек.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10

Власти обещают восстановить "Белгород-Арену" в кратчайшие сроки. Спорткомплекс — домашний стадион клуба мужской волейбольной суперлиги "Белогорье".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Белгородском районе повреждено девять частных домов и ограждение еще одного. Из-за последствий обстрела на линии электропередачи временно без света остаются около пяти тысяч жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Боевики Зеленского продолжают обстреливать мирную инфраструктуру и убивать мирных граждан, поэтому уверен, что за такие действия всегда последует ответ и его тяжесть с каждым разом будет возрастать до тех пор, пока режим Зеленского не осознает всю тщетность сопротивления и не капитулирует. Собаки Павлова и то были умнее Зеленского понимая, что за неверные поступки обязательно последуют последствия", - сказал депутат.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Президент России Владимир Путин проводит встречу со своими доверенными лицами в Кремле - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Путин высказался об атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру
20 марта, 13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ШереметБелгород
 
 
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