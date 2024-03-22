В Госдуме назвали повреждение энергосистемы Украины возмездием за Белгород

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал масштабные повреждения объектов энергосистемы Украины возмездием за обстрелы Белгорода и других приграничных регионов России. Как сообщали ранее украинские СМИ, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы слышны в Ивано-Франсковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в городах Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области Украины частично остался без света после взрывов. Позже минэнерго Украины сообщило о "масштабных" повреждениях объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. "Повреждение объектов энергосистемы Украины – это возмездие за Белгород и другие мирные приграничные регионы, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны нацистского террористического режима Зеленского", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, украинский народ должен понять, что Россия лишь отвечает на угрозы и обстрелы своих городов со стороны украинских боевиков. "Боевики Зеленского продолжают обстреливать мирную инфраструктуру и убивать мирных граждан, поэтому уверен, что за такие действия всегда последует ответ и его тяжесть с каждым разом будет возрастать до тех пор, пока режим Зеленского не осознает всю тщетность сопротивления и не капитулирует. Собаки Павлова и то были умнее Зеленского понимая, что за неверные поступки обязательно последуют последствия", - сказал депутат. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал масштабные повреждения объектов энергосистемы Украины возмездием за обстрелы Белгорода и других приграничных регионов России.
Как сообщали ранее украинские СМИ, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы слышны в Ивано-Франсковской, Хмельницкой, Винницкой областях Украины, а также в городах Киеве, Харькове, Кривом Роге, Сумах. Город Кропивницкий Кировоградской области Украины частично остался без света после взрывов. Позже минэнерго Украины сообщило о "масштабных" повреждениях объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях.
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"Повреждение объектов энергосистемы Украины – это возмездие за Белгород и другие мирные приграничные регионы, которые подвергаются постоянным обстрелам со стороны нацистского террористического режима Зеленского", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, украинский народ должен понять, что Россия лишь отвечает на угрозы и обстрелы своих городов со стороны украинских боевиков.
"Боевики Зеленского продолжают обстреливать мирную инфраструктуру и убивать мирных граждан, поэтому уверен, что за такие действия всегда последует ответ и его тяжесть с каждым разом будет возрастать до тех пор, пока режим Зеленского не осознает всю тщетность сопротивления и не капитулирует. Собаки Павлова и то были умнее Зеленского понимая, что за неверные поступки обязательно последуют последствия", - сказал депутат.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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