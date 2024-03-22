https://ria.ru/20240322/dtp-1934837966.html

В Москве в ДТП погибли два человека

В Москве в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 22.03.2024

В Москве в ДТП погибли два человека

Водитель иномарки, не справившись с управлением, врезался в мачту городского освещения на северо-востоке Москвы, в результате два пассажира погибли, а водителя... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T06:54

2024-03-22T06:54

2024-03-22T06:54

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Водитель иномарки, не справившись с управлением, врезался в мачту городского освещения на северо-востоке Москвы, в результате два пассажира погибли, а водителя госпитализировали, сообщается в Telegram-канале столичной ГИБДД. "На Стартовой улице, в районе дома 33, водитель, управляя автомобилем Volkswagen, не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения. В результате дорожной аварии погибли два пассажира иномарки, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240322/dtp-1934837756.html

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происшествия, москва, гибдд мвд рф, россия