https://ria.ru/20240322/chp-1935082297.html

Нижегородские власти отменили массовые мероприятия из-за ЧП в "Крокусе"

Нижегородские власти отменили массовые мероприятия из-за ЧП в "Крокусе" - РИА Новости, 22.03.2024

Нижегородские власти отменили массовые мероприятия из-за ЧП в "Крокусе"

Проведение культурно-массовых мероприятий в выходные в Нижегородской области приостановлено, соревнования будут проходить без зрителей на фоне трагедии в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:45

2024-03-22T22:45

2024-03-22T22:55

теракт в "крокус сити холле"

крокус

происшествия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Проведение культурно-массовых мероприятий в выходные в Нижегородской области приостановлено, соревнования будут проходить без зрителей на фоне трагедии в "Крокус Сити Холле" в Подмоковье, сообщил глава региона Глеб Никитин."Дал необходимые поручения, в том числе привести медицинские и другие спецслужбы в режим повышенной готовности, а также приостановить в эти выходные культурно-массовые мероприятия. Спортивные состязания и матчи - пока без зрителей", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате теракта и пожелал пострадавшим сил для восстановления.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в "Крокусе" продолжается. Кадры из Красногорска Пожар в "Крокусе" продолжается. Кадры из Красногорска 2024-03-22T22:45 true PT0M19S

Кровля в районе сцены "Крокуса" начала рушиться кровля пожар 2024-03-22T22:45 true PT0M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус, происшествия, глеб никитин