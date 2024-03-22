Нижегородские власти отменили массовые мероприятия из-за ЧП в "Крокусе"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Проведение культурно-массовых мероприятий в выходные в Нижегородской области приостановлено, соревнования будут проходить без зрителей на фоне трагедии в "Крокус Сити Холле" в Подмоковье, сообщил глава региона Глеб Никитин."Дал необходимые поручения, в том числе привести медицинские и другие спецслужбы в режим повышенной готовности, а также приостановить в эти выходные культурно-массовые мероприятия. Спортивные состязания и матчи - пока без зрителей", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате теракта и пожелал пострадавшим сил для восстановления.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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96
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353
60
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Пожар в "Крокусе" продолжается. Кадры из Красногорска
Пожар в "Крокусе" продолжается. Кадры из Красногорска
Сотрудник ОМОНа у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Проведение культурно-массовых мероприятий в выходные в Нижегородской области приостановлено, соревнования будут проходить без зрителей на фоне трагедии в "Крокус Сити Холле" в Подмоковье, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Дал необходимые поручения, в том числе привести медицинские и другие спецслужбы в режим повышенной готовности, а также приостановить в эти выходные культурно-массовые мероприятия. Спортивные состязания и матчи - пока без зрителей", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате теракта и пожелал пострадавшим сил для восстановления.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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