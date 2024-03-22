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Для оказания помощи после ЧП в "Крокусе" задействуют все медресурсы

Для оказания помощи после ЧП в "Крокусе" задействуют все медресурсы - РИА Новости, 22.03.2024

Для оказания помощи после ЧП в "Крокусе" задействуют все медресурсы

Пострадавших при нападении на здание "Крокус сити холла" начали доставлять в медицинские учреждения Москвы, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:34

2024-03-22T22:34

2024-03-22T22:39

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

крокус

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пострадавших при нападении на здание "Крокус сити холла" начали доставлять в медицинские учреждения Москвы, сообщается в Telegram-канале кабмина."Для оказания помощи будут задействованы все необходимые ресурсы медицинских организаций Московской области, Москвы, федеральных центров", - добавляется в сообщении.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

московская область (подмосковье)

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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T22:34 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), крокус, происшествия