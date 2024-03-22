https://ria.ru/20240322/chekhiya-1934825292.html

Чехия передала Украине последние два вертолета Ми-24/35

Чехия передала Украине последние два вертолета Ми-24/35 - РИА Новости, 22.03.2024

Чехия передала Украине последние два вертолета Ми-24/35

Чехия передала Украине последние два из имевшихся в армейских запасах восьми вертолетов Ми-24/35, сообщило издание Deník N со ссылкой на минобороны. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T01:03

2024-03-22T01:03

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ПРАГА, 22 мар – РИА Новости. Чехия передала Украине последние два из имевшихся в армейских запасах восьми вертолетов Ми-24/35, сообщило издание Deník N со ссылкой на минобороны. "Чехия передала Украине последние два из восьми остававшихся у минобороны вертолетов советского производства Ми-24/35, которые прослужили ВВС республики более 40 лет. Никакой иной военной техники для дарения (Украине) у нас уже не осталось", - сообщила изданию глава военного ведомства Яна Чернохова. Передачу вертолетов для ВСУ две недели назад в закрытом режим е одобрило правительство Чехии, - отмечается в сообщении. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240322/voyna-1934823596.html

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