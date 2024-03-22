Рейтинг@Mail.ru
Чехия передала Украине последние два вертолета Ми-24/35 - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:03 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/chekhiya-1934825292.html
Чехия передала Украине последние два вертолета Ми-24/35
Чехия передала Украине последние два вертолета Ми-24/35 - РИА Новости, 22.03.2024
Чехия передала Украине последние два вертолета Ми-24/35
Чехия передала Украине последние два из имевшихся в армейских запасах восьми вертолетов Ми-24/35, сообщило издание Deník N со ссылкой на минобороны. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T01:03
2024-03-22T01:03
в мире
украина
чехия
нато
ми-24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93742/78/937427869_0:212:4056:2494_1920x0_80_0_0_1d55a23936094282fb820d8d2b5e08b5.jpg
ПРАГА, 22 мар – РИА Новости. Чехия передала Украине последние два из имевшихся в армейских запасах восьми вертолетов Ми-24/35, сообщило издание Deník N со ссылкой на минобороны. "Чехия передала Украине последние два из восьми остававшихся у минобороны вертолетов советского производства Ми-24/35, которые прослужили ВВС республики более 40 лет. Никакой иной военной техники для дарения (Украине) у нас уже не осталось", - сообщила изданию глава военного ведомства Яна Чернохова. Передачу вертолетов для ВСУ две недели назад в закрытом режим е одобрило правительство Чехии, - отмечается в сообщении. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240322/voyna-1934823596.html
украина
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93742/78/937427869_225:0:3832:2705_1920x0_80_0_0_7eb45184a3b09afcdf7bd6e89f8eb76d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, чехия, нато, ми-24
В мире, Украина, Чехия, НАТО, Ми-24
Чехия передала Украине последние два вертолета Ми-24/35

МО: Прага передала Киеву последние два из имевшихся восьми вертолетов Ми-24/35

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Чехии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 22 мар – РИА Новости. Чехия передала Украине последние два из имевшихся в армейских запасах восьми вертолетов Ми-24/35, сообщило издание Deník N со ссылкой на минобороны.
"Чехия передала Украине последние два из восьми остававшихся у минобороны вертолетов советского производства Ми-24/35, которые прослужили ВВС республики более 40 лет. Никакой иной военной техники для дарения (Украине) у нас уже не осталось", - сообщила изданию глава военного ведомства Яна Чернохова.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
"Объявление войны". СМИ раскрыли, что Россия уготовила солдатам НАТО
00:55
Передачу вертолетов для ВСУ две недели назад в закрытом режим е одобрило правительство Чехии, - отмечается в сообщении.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
Инфографика
 
В миреУкраинаЧехияНАТОМи-24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала