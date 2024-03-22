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"Еще до начала конфликта". В США сделали удивительный вывод об Украине - РИА Новости, 22.03.2024
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03:35 22.03.2024 (обновлено: 04:02 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/bezvozmezdno-1934830694.html
"Еще до начала конфликта". В США сделали удивительный вывод об Украине
"Еще до начала конфликта". В США сделали удивительный вывод об Украине - РИА Новости, 22.03.2024
"Еще до начала конфликта". В США сделали удивительный вывод об Украине
Идея конгресса США о выделении средств Киеву является лишь попыткой нажиться на американских налогоплательщиках под предлогом благих намерений, экономика... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T03:35
2024-03-22T04:02
в мире
украина
киев
конгресс сша
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Идея конгресса США о выделении средств Киеву является лишь попыткой нажиться на американских налогоплательщиках под предлогом благих намерений, экономика Украины была разрушена еще до начала конфликта, написал обозреватель American Conservative Джуд Руссо."Они ставят на то, что американский народ окажется настолько беспросветно глуп, чтобы спустить им это с рук. &lt;…&gt; Есть ли хоть какие-то сомнения в том, что это просто очередная дотация под другим названием?" — заявил он.В своей статье автор раскритиковал пост американского сенатора Линдси Грэма* в соцсети X о том, что предоставление финансирования Украине таким образом якобы позволит ей поставить на ноги свою экономику."Ну да, конечно. Удивительно, почему экономика этой страны была на дне еще до начала конфликта", — саркастично прокомментировал пост Руссо.В понедельник сенатор Грэм* на встрече с Владимиром Зеленским сообщил, что наиболее вероятный вариант предоставления новой помощи от Вашингтона — это беспроцентный кредит.Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом заявляла, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. Белый дом ранее в марте сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасы на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит лишь на пару недель.В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием и предоставление ей финансовой помощи со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.* Внесен в перечень экстремистов и террористов.
https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html
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в мире, украина, киев, конгресс сша, вооруженные силы украины, россия
В мире, Украина, Киев, Конгресс США, Вооруженные силы Украины, Россия
"Еще до начала конфликта". В США сделали удивительный вывод об Украине

AC: финансовая помощь США не способствует будущему восстановлению Украины

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Идея конгресса США о выделении средств Киеву является лишь попыткой нажиться на американских налогоплательщиках под предлогом благих намерений, экономика Украины была разрушена еще до начала конфликта, написал обозреватель American Conservative Джуд Руссо.
"Они ставят на то, что американский народ окажется настолько беспросветно глуп, чтобы спустить им это с рук. <…> Есть ли хоть какие-то сомнения в том, что это просто очередная дотация под другим названием?" — заявил он.
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В своей статье автор раскритиковал пост американского сенатора Линдси Грэма* в соцсети X о том, что предоставление финансирования Украине таким образом якобы позволит ей поставить на ноги свою экономику.
"Ну да, конечно. Удивительно, почему экономика этой страны была на дне еще до начала конфликта", — саркастично прокомментировал пост Руссо.
В понедельник сенатор Грэм* на встрече с Владимиром Зеленским сообщил, что наиболее вероятный вариант предоставления новой помощи от Вашингтона — это беспроцентный кредит.
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Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом заявляла, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. Белый дом ранее в марте сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасы на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит лишь на пару недель.
В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием и предоставление ей финансовой помощи со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.
* Внесен в перечень экстремистов и террористов.
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