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МИД Азербайджана осудил нападение на "Крокус Сити Холл"
МИД Азербайджана осудил нападение на "Крокус Сити Холл" - РИА Новости, 22.03.2024
МИД Азербайджана осудил нападение на "Крокус Сити Холл"
Официальный Баку решительно осудил нападение на концертный комплекс "Крокус сити холл" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:13
2024-03-22T23:13
2024-03-22T23:37
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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БАКУ, 22 мар - РИА Новости. Официальный Баку решительно осудил нападение на концертный комплекс "Крокус сити холл" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства."Решительно осуждаем чудовищное нападение на концертный комплекс "Крокус-Сити" в Москве. Выражаем глубокие соболезнования семьям безвинных жертв, а также народу и правительству Российской Федерации. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Будучи страной-жертвой терроризма, Азербайджан осуждает терроризм во всех формах и проявлениях", - сообщили в МИД Азербайджана.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
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происшествия, в мире
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, В мире
МИД Азербайджана осудил нападение на "Крокус Сити Холл"
МИД Азербайджана осудил террористический акт в "Крокус Сити Холл"
БАКУ, 22 мар - РИА Новости. Официальный Баку решительно осудил нападение на концертный комплекс "Крокус сити холл" в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"Решительно осуждаем чудовищное нападение на концертный комплекс "Крокус-Сити" в Москве. Выражаем глубокие соболезнования семьям безвинных жертв, а также народу и правительству Российской Федерации. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Будучи страной-жертвой терроризма, Азербайджан осуждает терроризм во всех формах и проявлениях", - сообщили в МИД Азербайджана.
Глава МИД Кубы осудил террористический акт в "Крокус Сити Холле"
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.