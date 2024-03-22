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Глава ЕК хочет ускорить работу по доходам от активов России

Глава ЕК хочет ускорить работу по доходам от активов России - РИА Новости, 22.03.2024

Глава ЕК хочет ускорить работу по доходам от активов России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложила лидерам стран ЕС на саммите ускорить работу по использованию доходов от российских замороженных... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T00:38

2024-03-22T00:38

2024-03-22T00:38

россия

украина

киев

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложила лидерам стран ЕС на саммите ускорить работу по использованию доходов от российских замороженных активов на военную помощь Украине, чтобы иметь возможность "1 июля перевести на военную помощь Украине первый миллиард". "Я сказала лидерам, что если мы проведем работу оперативно, мы сможем уже 1 июля перевести Украине первый миллиард", - сказала глава ЕК. Лидеры ЕС по итогам саммита не приняли окончательное решение по утверждению предложения Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных активов РФ для военной помощи Украине, предложили министрам продолжить работу. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240321/aktivy-1934795938.html

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россия, украина, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире