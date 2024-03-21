Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал о возможном визите делегации здравоохранения из Зимбабве - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/zimbabve-1934599408.html
Посол рассказал о возможном визите делегации здравоохранения из Зимбабве
Посол рассказал о возможном визите делегации здравоохранения из Зимбабве - РИА Новости, 21.03.2024
Посол рассказал о возможном визите делегации здравоохранения из Зимбабве
Российская сторона прорабатывает вопрос организации визита делегации из Зимбабве в области здравоохранения и информационно-коммуникационных технологий в Россию, РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T07:34
2024-03-21T07:34
зимбабве
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886831332_0:112:2255:1380_1920x0_80_0_0_1d4851d91a31388ba37da1af8a4bd71d.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российская сторона прорабатывает вопрос организации визита делегации из Зимбабве в области здравоохранения и информационно-коммуникационных технологий в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Зимбабве Николай Красильников. "Сейчас мы прорабатываем вопрос организации визитов из Зимбабве в Россию и по другим линиям, в других сферах, в том числе в области здравоохранения и информационно-коммуникационных технологий", - сказал Красильников. Он отметил, что у стран - интенсивный делегационный обмен. В частности, дипломат рассказал, что на выборы президента России в качестве наблюдателей приезжали зимбабвийские известные политики, которые дали "высокую оценку организации голосования". "Ранее нашу страну посетила делегация правящей партии ЗАНУ-ПФ, которая приняла участие в форуме против современных практик неоколониализма, который был организован партией "Единая Россия". Зимбабвийцы поддержали эту инициативу", - подчеркнул Красильников.
https://ria.ru/20240321/zimbabve-1934598545.html
https://ria.ru/20240321/zerno-1934597569.html
зимбабве
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886831332_0:0:2059:1544_1920x0_80_0_0_94a6ccb6436743e8e720b19c9a7700df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зимбабве, россия, в мире
Зимбабве, Россия, В мире
Посол рассказал о возможном визите делегации здравоохранения из Зимбабве

Посол: Россия прорабатывает вопрос визита делегации здравоохранения из Зимбабве

© AP Photo / Armando FrancaФлаг Зимбабве
Флаг Зимбабве - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Armando Franca
Флаг Зимбабве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российская сторона прорабатывает вопрос организации визита делегации из Зимбабве в области здравоохранения и информационно-коммуникационных технологий в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Зимбабве Николай Красильников.
"Сейчас мы прорабатываем вопрос организации визитов из Зимбабве в Россию и по другим линиям, в других сферах, в том числе в области здравоохранения и информационно-коммуникационных технологий", - сказал Красильников.
Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Президент Зимбабве может посетить Россию, заявил посол
07:13
Он отметил, что у стран - интенсивный делегационный обмен. В частности, дипломат рассказал, что на выборы президента России в качестве наблюдателей приезжали зимбабвийские известные политики, которые дали "высокую оценку организации голосования".
"Ранее нашу страну посетила делегация правящей партии ЗАНУ-ПФ, которая приняла участие в форуме против современных практик неоколониализма, который был организован партией "Единая Россия". Зимбабвийцы поддержали эту инициативу", - подчеркнул Красильников.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
ОЗК и минсельхоз Зимбабве обсуждают поставки зерна, заявил посол России
06:52
 
ЗимбабвеРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала