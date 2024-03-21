https://ria.ru/20240321/zimbabve-1934599408.html

Посол рассказал о возможном визите делегации здравоохранения из Зимбабве

Посол рассказал о возможном визите делегации здравоохранения из Зимбабве - РИА Новости, 21.03.2024

Посол рассказал о возможном визите делегации здравоохранения из Зимбабве

Российская сторона прорабатывает вопрос организации визита делегации из Зимбабве в области здравоохранения и информационно-коммуникационных технологий в Россию, РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T07:34

2024-03-21T07:34

2024-03-21T07:34

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российская сторона прорабатывает вопрос организации визита делегации из Зимбабве в области здравоохранения и информационно-коммуникационных технологий в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Зимбабве Николай Красильников. "Сейчас мы прорабатываем вопрос организации визитов из Зимбабве в Россию и по другим линиям, в других сферах, в том числе в области здравоохранения и информационно-коммуникационных технологий", - сказал Красильников. Он отметил, что у стран - интенсивный делегационный обмен. В частности, дипломат рассказал, что на выборы президента России в качестве наблюдателей приезжали зимбабвийские известные политики, которые дали "высокую оценку организации голосования". "Ранее нашу страну посетила делегация правящей партии ЗАНУ-ПФ, которая приняла участие в форуме против современных практик неоколониализма, который был организован партией "Единая Россия". Зимбабвийцы поддержали эту инициативу", - подчеркнул Красильников.

https://ria.ru/20240321/zimbabve-1934598545.html

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зимбабве, россия, в мире