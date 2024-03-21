https://ria.ru/20240321/yemen-1934594048.html

Силы западной коалиции сбили беспилотник хуситов

Силы западной коалиции сбили беспилотник хуситов - РИА Новости, 21.03.2024

Силы западной коалиции сбили беспилотник хуситов

Силы западной коалиции сбили БПЛА хуситов в Красном море, сообщает центральное командование Пентагона. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T05:21

2024-03-21T05:21

2024-03-21T05:21

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военная операция сша и британии в йемене

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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Силы западной коалиции сбили БПЛА хуситов в Красном море, сообщает центральное командование Пентагона. "Самолет коалиции уничтожил БПЛА, а силы США уничтожили надводный беспилотник, запущенные хуситами", - говорится в сообщении командования. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240319/sudokhodstvo-1934150207.html

https://ria.ru/20240315/ataka-1933272021.html

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в мире, красное море, сша, йемен, ансар алла, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене