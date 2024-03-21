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Силы западной коалиции сбили беспилотник хуситов - РИА Новости, 21.03.2024
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05:21 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/yemen-1934594048.html
Силы западной коалиции сбили беспилотник хуситов
Силы западной коалиции сбили беспилотник хуситов - РИА Новости, 21.03.2024
Силы западной коалиции сбили беспилотник хуситов
Силы западной коалиции сбили БПЛА хуситов в Красном море, сообщает центральное командование Пентагона. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T05:21
2024-03-21T05:21
в мире
красное море
сша
йемен
ансар алла
министерство обороны сша
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Силы западной коалиции сбили БПЛА хуситов в Красном море, сообщает центральное командование Пентагона. "Самолет коалиции уничтожил БПЛА, а силы США уничтожили надводный беспилотник, запущенные хуситами", - говорится в сообщении командования. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240319/sudokhodstvo-1934150207.html
https://ria.ru/20240315/ataka-1933272021.html
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в мире, красное море, сша, йемен, ансар алла, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, США, Йемен, Ансар Алла, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене
Силы западной коалиции сбили беспилотник хуситов

Пентагон: Силы западной коалиции сбили беспилотник хуситов в Красном море

© Фото : U.S. Navy / Lt.Cmdr. Charles AbellЭсминец ВМС США
Эсминец ВМС США - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : U.S. Navy / Lt.Cmdr. Charles Abell
Эсминец ВМС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Силы западной коалиции сбили БПЛА хуситов в Красном море, сообщает центральное командование Пентагона.
"Самолет коалиции уничтожил БПЛА, а силы США уничтожили надводный беспилотник, запущенные хуситами", - говорится в сообщении командования.
Судно Galaxy Leader, захваченное йеменской группировкой Ансар Алла в Красном море
Судам под флагом США рекомендовали отключать транспондеры в Красном море
19 марта, 08:37
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Хуситы заявили об атаке на три судна США и Израиля
15 марта, 15:52
 
В миреКрасное мореСШАЙеменАнсар АллаМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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