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Силы западной коалиции сбили беспилотник хуситов
Силы западной коалиции сбили беспилотник хуситов - РИА Новости, 21.03.2024
Силы западной коалиции сбили беспилотник хуситов
Силы западной коалиции сбили БПЛА хуситов в Красном море, сообщает центральное командование Пентагона. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T05:21
2024-03-21T05:21
2024-03-21T05:21
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Силы западной коалиции сбили БПЛА хуситов в Красном море, сообщает центральное командование Пентагона. "Самолет коалиции уничтожил БПЛА, а силы США уничтожили надводный беспилотник, запущенные хуситами", - говорится в сообщении командования. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240319/sudokhodstvo-1934150207.html
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В мире, Красное море, США, Йемен, Ансар Алла, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене
Силы западной коалиции сбили беспилотник хуситов
Пентагон: Силы западной коалиции сбили беспилотник хуситов в Красном море