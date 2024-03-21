https://ria.ru/20240321/udostovereniya-1934615179.html

В Москве запустили цифровые удостоверения многодетной семьи

В Москве запустили цифровые удостоверения многодетной семьи - РИА Новости, 21.03.2024

В Москве запустили цифровые удостоверения многодетной семьи

Цифровые удостоверения, которые подтверждают льготный статус многодетной семьи, запустили в Москве, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T09:52

2024-03-21T09:52

2024-03-21T09:52

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Цифровые удостоверения, которые подтверждают льготный статус многодетной семьи, запустили в Москве, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства столицы. Она уточнила, что в столице проживают 213 тысяч многодетных семей, в них воспитываются около 500 тысяч детей младше 18 лет. "Три года назад мы доработали функционал портала mos.ru, чтобы они могли оформлять статус многодетности исключительно онлайн. Теперь нет необходимости тратить время на личный визит для получения бумажного удостоверения. Одновременно с присвоением статуса многодетные семьи будут получать цифровое удостоверение, которое можно скачать на мобильный телефон из личного кабинета на портале мэра Москвы", - рассказала Ракова. Заммэра пояснила, что уникальным QR-кодом можно поделиться со всеми членами семьи, чтобы подтвердить льготу в любом месте. В бумажном виде его выдают всего в одном экземпляре на всю семью. Уточняется, что с конца февраля 2024 года многодетные семьи уже получили свыше 2 тысяч электронных удостоверений. За бумажным аналогом обратилась только половина из них.

https://ria.ru/20240320/mnogodetnye-1934420616.html

https://ria.ru/20240319/semya-1934356741.html

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общество, москва, анастасия ракова