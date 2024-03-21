https://ria.ru/20240321/ubiystvo-1934742169.html

В Петербурге заключили под стражу мужчину, застрелившего знакомого

В Петербурге заключили под стражу мужчину, застрелившего знакомого - РИА Новости, 21.03.2024

В Петербурге заключили под стражу мужчину, застрелившего знакомого

Мужчине, застрелившему своего знакомого в одном из ресторанов Петербурга по причине денежного конфликта, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:29

2024-03-21T16:29

2024-03-21T16:30

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Мужчине, застрелившему своего знакомого в одном из ресторанов Петербурга по причине денежного конфликта, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Исакова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 (Убийство) УК РФ", - говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, 18 марта в одном из ресторанов на Московском проспекте обвиняемый "на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за финансовых разногласий", выстрелил из пистолета в своего знакомого 1983 года рождения. Потерпевший скончался на месте происшествия. В пресс-службе судов отметили, что Исаков не отрицал предъявленное ему обвинение в убийстве, но о причинах конфликта не сообщил.

https://ria.ru/20240319/pozhiznennoe-1934311152.html

https://ria.ru/20240320/arest-1934492340.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург