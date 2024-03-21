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Совещание ЦИК по итогам выборов президента России. Прямая трансляция
Совещание ЦИК по итогам выборов президента России. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.03.2024
Совещание ЦИК по итогам выборов президента России. Прямая трансляция
Председатель ЦИК Памфилова проводит совещание по итогам выборов президента России. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:56
2024-03-21T10:56
2024-03-21T10:56
политика
россия
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Председатель ЦИК Памфилова проводит совещание по итогам выборов президента России.
россия
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LIVE: Памфилова проводит совещание по итогам выборов президента РФ
LIVE: Памфилова проводит совещание по итогам выборов президента РФ
2024-03-21T10:56
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PT123M52S
РИА Новости
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5
4.7
96
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политика, россия, видео
Политика, Россия
Совещание ЦИК по итогам выборов президента России. Прямая трансляция
Председатель ЦИК Памфилова проводит совещание по итогам выборов президента России.
2024-03-21T10:56
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PT123M52S
Председатель ЦИК Памфилова проводит совещание по итогам выборов президента России.