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В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:24 21.03.2024 (обновлено: 04:39 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/trevoga-1934591110.html
В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.03.2024
В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Винницкой, Черниговской, Житомирской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T04:24
2024-03-21T04:39
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
житомирская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Винницкой, Черниговской, Житомирской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги в этих областях и в столице страны звучит начиная с 04:20 мск.Ранее воздушная тревога объявлялась в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрыве в Харькове.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240321/nato-1934589613.html
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в мире, киев, украина, житомирская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Житомирская область, Вооруженные силы Украины
В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Винницкой, Черниговской, Житомирской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги в этих областях и в столице страны звучит начиная с 04:20 мск.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Академия военных наук: Лондон хочет создать буферную зону НАТО вокруг Киева
03:49
Ранее воздушная тревога объявлялась в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.
Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрыве в Харькове.
Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаЖитомирская областьВооруженные силы Украины
 
 
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