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ВС уничтожили в зоне СВО склад дронов ВСУ, цех по их производству и ремонту - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/svo-1934700959.html
ВС уничтожили в зоне СВО склад дронов ВСУ, цех по их производству и ремонту
ВС уничтожили в зоне СВО склад дронов ВСУ, цех по их производству и ремонту - РИА Новости, 21.03.2024
ВС уничтожили в зоне СВО склад дронов ВСУ, цех по их производству и ремонту
Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне СВО склад хранения беспилотников, цех по их производству и ремонту, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:32
2024-03-21T14:32
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне СВО склад хранения беспилотников, цех по их производству и ремонту, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: склад хранения БПЛА, цех по производству и ремонту беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС уничтожили в зоне СВО склад дронов ВСУ, цех по их производству и ремонту

Минобороны: уничтожен склад дронов ВСУ, цех по их производству и ремонту

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенный
Военный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне СВО склад хранения беспилотников, цех по их производству и ремонту, сообщило Минобороны РФ.
«
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: склад хранения БПЛА, цех по производству и ремонту беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 марта, 16:49
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.03.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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