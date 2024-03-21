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ВС уничтожили в зоне СВО склад дронов ВСУ, цех по их производству и ремонту

ВС уничтожили в зоне СВО склад дронов ВСУ, цех по их производству и ремонту - РИА Новости, 21.03.2024

ВС уничтожили в зоне СВО склад дронов ВСУ, цех по их производству и ремонту

Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне СВО склад хранения беспилотников, цех по их производству и ремонту, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:32

2024-03-21T14:32

2024-03-21T14:32

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в зоне СВО склад хранения беспилотников, цех по их производству и ремонту, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: склад хранения БПЛА, цех по производству и ремонту беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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россия, вооруженные силы украины