https://ria.ru/20240321/rezident-1934573020.html

Производитель СВЧ-устройств стал резидентом ОЭЗ "Технополис Москва"

Производитель СВЧ-устройств стал резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 21.03.2024

Производитель СВЧ-устройств стал резидентом ОЭЗ "Технополис Москва"

Столичное предприятие по выпуску радиотехнических систем наземной, спутниковой и космической связи получило статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T07:13

2024-03-21T07:13

2024-03-21T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934572441_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dd98fc3d93a0d2de3c6145823a5d2537.png

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Столичное предприятие по выпуску радиотехнических систем наземной, спутниковой и космической связи получило статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Компания "Микро-ВИС" локализовала выпуск СВЧ-электроники на одной из площадок ОЭЗ с 2017 года, выпустив за прошедший период аппаратуры более чем на 2 миллиарда рублей. Производство компании на площадке "Печатники" занимает 1,7 тысячи квадратных метров. Ее специалисты развивают кооперацию с другими профильными резидентами особой экономической зоны."Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" занимается разработкой импортозамещающих СВЧ-устройств, которые, как правило, не имеют российских аналогов. Продукция компании используется при обеспечении различных видов связи, в том числе наземной и спутниковой, в радиолокации, радионавигации, высокоскоростных системах передачи данных, дистанционном зондировании земли и радиомониторинге окружающей среды", - привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Он добавил, что в статусе резидента "Технополис Москва" компания планирует в текущем году занять нишу на рынке телекоммуникационных систем. "Опытные партии устройств для приема и передачи сигналов СВЧ-диапазона уже направлены одному из крупнейших российских операторов сотовой связи", – уточнил Овчинский.Генеральный директор компании Сергей Кан выделил среди преимуществ статуса резидента ОЭЗ возможность значительно снизить налоговую нагрузку и направить высвободившиеся средства на закупку высокотехнологичного оборудования, развитие научной и производственной базы, разработку новой продукции.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что резидентами ОЭЗ "Технополис Москва" стали уже более 100 компаний.ОЭЗ "Технополис Москва" – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности. Площадь шести ее площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево") для размещения высокотехнологичных предприятий превышает 280 гектаров. "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

https://ria.ru/20240320/tekhnopolis-1934451211.html

https://ria.ru/20240320/produktsiya-1934395430.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владислав овчинский, москва