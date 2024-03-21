В Европе произошел новый неожиданный раскол из-за Украины, пишут СМИ
WP: несогласие по Украине ведет к беспрецедентному расколу Чехии и Словакии
© AP Photo / Ukrainian Government Press ServiceПремьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© AP Photo / Ukrainian Government Press Service
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине стал поводом для раскола между правительствами Чехии и Словакии, написал обозреватель Washington Post Ишан Тхарур.
"Двум странам всегда удавалось сохранять теплые братские отношения. Однако разногласия в вопросе поддержки Украины привели к беспрецедентному разрыву", — заявил он.
В этом месяце Прага приостановила неформальные межправительственные консультации с Братиславой после того, как министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар встретился c главой МИД России Сергеем Лавровым. В ответ на это премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил своего чешского коллегу Петра Фиалу в нарушении исторических традиций между странами, раскритиковав того за поддержку затягивания конфликта на Украине.
По мнению автора статьи, возникшее напряжение между лидерами двух государств вероятнее всего продиктовано внутриполитической борьбой, поскольку главный политический оппонент Фиалы придерживается пророссийского курса, как и лидирующий по результатам опросов кандидат в президенты Словакии Петер Пеллегрини. Похожие настроения наблюдаются и среди населения этих стран, обратил внимание журналист.
"В обеих странах критическая масса электората скептически настроена по отношению к Западу и открыта для российской интерпретации значения конфликта", — заключил обозреватель.
Прага — один из наиболее активных сторонников военной поддержки Киева среди европейских членов НАТО. В марте Фиала заявил, что в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины союзники Киева собрали средства для приобретения 300 тысяч снарядов. По его словам, союзники Киева продолжают поиск партнеров для обеспечения Украины боеприпасами.
Премьер Словакии неоднократно высказывался за мирное урегулирование конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву. В частности, в декабре прошлого года он заявил, что большая часть европейских государств одержима ненавистью к Москве. По словам Фицо, ради ее ослабления они готовы воевать до последнего украинского солдата.