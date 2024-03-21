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В Европе произошел новый неожиданный раскол из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:51 21.03.2024 (обновлено: 07:14 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/raskol-1934597002.html
В Европе произошел новый неожиданный раскол из-за Украины, пишут СМИ
В Европе произошел новый неожиданный раскол из-за Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
В Европе произошел новый неожиданный раскол из-за Украины, пишут СМИ
Конфликт на Украине стал поводом для раскола между правительствами Чехии и Словакии, написал обозреватель Washington Post Ишан Тхарур. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T06:51
2024-03-21T07:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
киев
петр фиала
роберт фицо
сергей лавров
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине стал поводом для раскола между правительствами Чехии и Словакии, написал обозреватель Washington Post Ишан Тхарур."Двум странам всегда удавалось сохранять теплые братские отношения. Однако разногласия в вопросе поддержки Украины привели к беспрецедентному разрыву", — заявил он.По мнению автора статьи, возникшее напряжение между лидерами двух государств вероятнее всего продиктовано внутриполитической борьбой, поскольку главный политический оппонент Фиалы придерживается пророссийского курса, как и лидирующий по результатам опросов кандидат в президенты Словакии Петер Пеллегрини. Похожие настроения наблюдаются и среди населения этих стран, обратил внимание журналист."В обеих странах критическая масса электората скептически настроена по отношению к Западу и открыта для российской интерпретации значения конфликта", — заключил обозреватель.Прага — один из наиболее активных сторонников военной поддержки Киева среди европейских членов НАТО. В марте Фиала заявил, что в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины союзники Киева собрали средства для приобретения 300 тысяч снарядов. По его словам, союзники Киева продолжают поиск партнеров для обеспечения Украины боеприпасами.Премьер Словакии неоднократно высказывался за мирное урегулирование конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву. В частности, в декабре прошлого года он заявил, что большая часть европейских государств одержима ненавистью к Москве. По словам Фицо, ради ее ослабления они готовы воевать до последнего украинского солдата.
https://ria.ru/20240317/slovakiya-1933711382.html
https://ria.ru/20240315/general-1933264683.html
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в мире, украина, словакия, киев, петр фиала, роберт фицо, сергей лавров, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Киев, Петр Фиала, Роберт Фицо, Сергей Лавров, НАТО, Россия
В Европе произошел новый неожиданный раскол из-за Украины, пишут СМИ

WP: несогласие по Украине ведет к беспрецедентному расколу Чехии и Словакии

© AP Photo / Ukrainian Government Press ServiceПремьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Ukrainian Government Press Service
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине стал поводом для раскола между правительствами Чехии и Словакии, написал обозреватель Washington Post Ишан Тхарур.
"Двум странам всегда удавалось сохранять теплые братские отношения. Однако разногласия в вопросе поддержки Украины привели к беспрецедентному разрыву", — заявил он.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Страна — член НАТО сделала разворот в сторону России, пишет Bloomberg
17 марта, 15:31

В этом месяце Прага приостановила неформальные межправительственные консультации с Братиславой после того, как министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар встретился c главой МИД России Сергеем Лавровым. В ответ на это премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил своего чешского коллегу Петра Фиалу в нарушении исторических традиций между странами, раскритиковав того за поддержку затягивания конфликта на Украине.

По мнению автора статьи, возникшее напряжение между лидерами двух государств вероятнее всего продиктовано внутриполитической борьбой, поскольку главный политический оппонент Фиалы придерживается пророссийского курса, как и лидирующий по результатам опросов кандидат в президенты Словакии Петер Пеллегрини. Похожие настроения наблюдаются и среди населения этих стран, обратил внимание журналист.
"В обеих странах критическая масса электората скептически настроена по отношению к Западу и открыта для российской интерпретации значения конфликта", — заключил обозреватель.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
"Вот и все": чешский генерал рассказал о сокрушительном ударе России по ВСУ
15 марта, 15:34
Прага — один из наиболее активных сторонников военной поддержки Киева среди европейских членов НАТО. В марте Фиала заявил, что в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины союзники Киева собрали средства для приобретения 300 тысяч снарядов. По его словам, союзники Киева продолжают поиск партнеров для обеспечения Украины боеприпасами.
Премьер Словакии неоднократно высказывался за мирное урегулирование конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву. В частности, в декабре прошлого года он заявил, что большая часть европейских государств одержима ненавистью к Москве. По словам Фицо, ради ее ослабления они готовы воевать до последнего украинского солдата.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
СМИ: Чехия утверждает, что союзники России поставляют снаряды Украине
17 марта, 11:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакияКиевПетр ФиалаРоберт ФицоСергей ЛавровНАТОРоссия
 
 
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