https://ria.ru/20240321/putin-1934598684.html
Путин показал миру, что Россия развивается, заявил китайский эксперт
Путин показал миру, что Россия развивается, заявил китайский эксперт - РИА Новости, 21.03.2024
Путин показал миру, что Россия развивается, заявил китайский эксперт
Президент РФ Владимир Путин своим посланием Федеральному собранию, которое можно было рассматривать как предвыборную программу, заявил миру, что Россия... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T07:20
2024-03-21T07:20
2024-03-21T07:20
россия
владимир путин
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ПЕКИН, 21 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим посланием Федеральному собранию, которое можно было рассматривать как предвыборную программу, заявил миру, что Россия находится не в состоянии "выживания", а активно строит планы по развитию, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Цзяньвэй. "Я убежден, что под руководством президента Владимира Путина Россия, несомненно, добьется еще большей славы на пути национального развития и возрождения", - заявил Дин Цзяньвэй, комментируя победу Путина на президентских выборах. Он отметил, что "сталкиваясь с миром, полном хаоса и перемен, невиданных за столетие, Россия переживает самый трудный исторический период за сотни лет, это, несомненно, серьезное испытание для нового срока Путина, и впереди ему предстоит еще долго нести тяжелую ответственность". "Для России особенно важны стабильность и экономическое развитие, и суть заключается в том, сможет ли президент Путин в свой новый срок вести за собой Россию так, чтобы продолжать способствовать устойчивому развитию страны и добиться устойчивого прогресса на пути к национальному развитию, возрождению, процветанию и стабильности", - указал Дин Цзяньвэй. Он напомнил, что недавно президент Путин выступил со своим ежегодным посланием Федеральному собранию, которое можно было бы сравнить с платформой предвыборной кампании, в котором он разъяснил направление внутренней и внешней политики на ближайшие шесть лет, основа послания заключалась в том, чтобы справиться с военной угрозой, укрепить страну, принести пользу стране, выйти из дипломатической изоляции для сохранения статуса России как крупной державы. "В политическом плане он заявил, что будет поддерживать социальную и политическую стабильность, а также проводить соответствующие политические реформы; в экономическом плане он намерен способствовать экономическому росту, улучшению благосостояния людей, развитию инновационной экономики, продвигать реиндустриализацию, чтобы Россия вошла в число четырех ведущих экономик мира", - указал аналитик. Что касается внешней политики, эксперт подметил, что Путин заявил о том, что будет стремиться к нормализации отношений с Западом, чтобы "выстроить новый контур мировой безопасности", и все это в условиях противостояния экономическим санкциям Запада, а также политическому и военному сдерживанию. "Движущей силой российской дипломатии станет продолжение проведения политики "поворота на Восток", содействие интеграции Евразийского экономического союза, укрепление сотрудничества с глобальным Югом", - подчеркнул Дин Цзяньвэй. Эксперт добавил, что в ближайшие годы Россия будет ускорять модернизацию национальной обороны, укреплять военную мощь и оборонный потенциал, инвестировать в национальную оборону, совершенствовать военную технику и подготовку для реагирования на различные внешние угрозы. "Можно считать, что это амбициозный план, который является не только политическим разъяснением нынешней тяжелой ситуации, но и позитивным ответом на текущие социальные проблемы. Путин надеется продемонстрировать свою решимость продолжать вести Россию к достижению новых успехов в области развития в условиях сдерживания и давления Запада, он заявляет миру, что Россия не "пытается выжить", а строит планы того, как добиться лучшего развития", - заявил Дин Цзяньвэй. По мнению эксперта, "благодаря неустанным усилиям сильная, мощная, высокоэффективная, стабильная, процветающая и развивающаяся Россия займет достойное место среди стран мира и внесет свой вклад в поддержание мира и развития во всем мире".
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россия, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире, китай
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире, Китай
ПЕКИН, 21 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим посланием Федеральному собранию, которое можно было рассматривать как предвыборную программу, заявил миру, что Россия находится не в состоянии "выживания", а активно строит планы по развитию, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Цзяньвэй.
"Я убежден, что под руководством президента Владимира Путина Россия, несомненно, добьется еще большей славы на пути национального развития и возрождения", - заявил Дин Цзяньвэй, комментируя победу Путина на президентских выборах.
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Он отметил, что "сталкиваясь с миром, полном хаоса и перемен, невиданных за столетие, Россия переживает самый трудный исторический период за сотни лет, это, несомненно, серьезное испытание для нового срока Путина, и впереди ему предстоит еще долго нести тяжелую ответственность".
"Для России особенно важны стабильность и экономическое развитие, и суть заключается в том, сможет ли президент Путин в свой новый срок вести за собой Россию так, чтобы продолжать способствовать устойчивому развитию страны и добиться устойчивого прогресса на пути к национальному развитию, возрождению, процветанию и стабильности", - указал Дин Цзяньвэй.
Он напомнил, что недавно президент Путин выступил со своим ежегодным посланием Федеральному собранию, которое можно было бы сравнить с платформой предвыборной кампании, в котором он разъяснил направление внутренней и внешней политики на ближайшие шесть лет, основа послания заключалась в том, чтобы справиться с военной угрозой, укрепить страну, принести пользу стране, выйти из дипломатической изоляции для сохранения статуса России как крупной державы.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
"В политическом плане он заявил, что будет поддерживать социальную и политическую стабильность, а также проводить соответствующие политические реформы; в экономическом плане он намерен способствовать экономическому росту, улучшению благосостояния людей, развитию инновационной экономики, продвигать реиндустриализацию, чтобы Россия вошла в число четырех ведущих экономик мира", - указал аналитик.
Что касается внешней политики, эксперт подметил, что Путин заявил о том, что будет стремиться к нормализации отношений с Западом, чтобы "выстроить новый контур мировой безопасности", и все это в условиях противостояния экономическим санкциям Запада, а также политическому и военному сдерживанию.
"Движущей силой российской дипломатии станет продолжение проведения политики "поворота на Восток", содействие интеграции Евразийского экономического союза
, укрепление сотрудничества с глобальным Югом", - подчеркнул Дин Цзяньвэй.
России не дадут двадцати лет покоя. Ну и обойдемся
Эксперт добавил, что в ближайшие годы Россия будет ускорять модернизацию национальной обороны, укреплять военную мощь и оборонный потенциал, инвестировать в национальную оборону, совершенствовать военную технику и подготовку для реагирования на различные внешние угрозы.
"Можно считать, что это амбициозный план, который является не только политическим разъяснением нынешней тяжелой ситуации, но и позитивным ответом на текущие социальные проблемы. Путин надеется продемонстрировать свою решимость продолжать вести Россию к достижению новых успехов в области развития в условиях сдерживания и давления Запада, он заявляет миру, что Россия не "пытается выжить", а строит планы того, как добиться лучшего развития", - заявил Дин Цзяньвэй.
По мнению эксперта, "благодаря неустанным усилиям сильная, мощная, высокоэффективная, стабильная, процветающая и развивающаяся Россия займет достойное место среди стран мира и внесет свой вклад в поддержание мира и развития во всем мире".
Россия пытается предотвратить большую войну в Европе