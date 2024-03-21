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Ганчев рассказал о помощи мирным жителям Харьковской области - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:33 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/pomosch-1934596854.html
Ганчев рассказал о помощи мирным жителям Харьковской области
Ганчев рассказал о помощи мирным жителям Харьковской области - РИА Новости, 21.03.2024
Ганчев рассказал о помощи мирным жителям Харьковской области
Мирные жители подконтрольных России территорий Харьковской области получают помощь от ВС РФ и российской администрации региона, рассказал РИА Новости ее глава... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T06:33
2024-03-21T06:33
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
в мире
украина
вооруженные силы рф
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БЕРЕСТОВОЕ (Харьковская обл.), 21 мар - РИА Новости. Мирные жители подконтрольных России территорий Харьковской области получают помощь от ВС РФ и российской администрации региона, рассказал РИА Новости ее глава Виталий Ганчев. "Поселки, которые находятся именно под контролем вооруженных сил российских, все обеспечиваются необходимой гуманитарной помощью. Туда завозятся и продукты питания. Сейчас мы и бытовую химию от наших коллег из "Единой России" доставили сюда, продовольственные пакеты с бытовой химией для граждан", - сказал Ганчев. Он отметил, что вся гуманитарная помощь доставляется местным жителям при содействии военнослужащих ВС РФ. "Только в те поселки (доставляется помощь- ред.), которые находятся под нашим контролем, со сложностями и с трудностями, но тем не менее, мы их преодолеваем и люди обеспечиваются. Поэтому нужно ждать дальнейшего освобождения каждого населенного пункта и продвижения наших войск, тогда и все будет упрощаться", - добавил Ганчев. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, однако часть жителей категорически отказались выезжать и осталась в городе. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20240321/neobratimo-1934588635.html
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россия, харьковская область, в мире, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
Ганчев рассказал о помощи мирным жителям Харьковской области

Ганчев рассказал о помощи жителям прифронтовых районов Харьковской области

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВиталий Ганчев
Виталий Ганчев - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Виталий Ганчев. Архивное фото
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БЕРЕСТОВОЕ (Харьковская обл.), 21 мар - РИА Новости. Мирные жители подконтрольных России территорий Харьковской области получают помощь от ВС РФ и российской администрации региона, рассказал РИА Новости ее глава Виталий Ганчев.
"Поселки, которые находятся именно под контролем вооруженных сил российских, все обеспечиваются необходимой гуманитарной помощью. Туда завозятся и продукты питания. Сейчас мы и бытовую химию от наших коллег из "Единой России" доставили сюда, продовольственные пакеты с бытовой химией для граждан", - сказал Ганчев.
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Он отметил, что вся гуманитарная помощь доставляется местным жителям при содействии военнослужащих ВС РФ.
"Только в те поселки (доставляется помощь- ред.), которые находятся под нашим контролем, со сложностями и с трудностями, но тем не менее, мы их преодолеваем и люди обеспечиваются. Поэтому нужно ждать дальнейшего освобождения каждого населенного пункта и продвижения наших войск, тогда и все будет упрощаться", - добавил Ганчев.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых, однако часть жителей категорически отказались выезжать и осталась в городе. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской, Сумской областях Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВ миреУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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